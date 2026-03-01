Ôtô lật khi ôm cua, hai bà cháu tử vong

Đồng NaiXe 7 chỗ chở ba người đang lưu thông trên tỉnh lộ 753, đoạn qua xã Tân Lợi, bất ngờ lật ngang lúc vào cua, khiến hai bà cháu tử vong, người ông bị thương, ngày 1/3.

Khoảng 8h, ông Hoàng Trung Tín, 59 tuổi lái xe 7 chỗ chở theo vợ là bà Nguyễn Thị Kim Diệu, 59 tuổi cùng cháu gái Hoàng Thiên Ánh Ngọc, 10 tuổi đi trên ĐT 753 theo hướng Đồng Xoài đi Trị An.

Đến đoạn qua ấp Đồng Tân, xã Tân Lợi, xe bất ngờ lật ngang khi ôm cua. Tai nạn làm bà Diệu và cháu Ngọc tử vong tại chỗ, ông Tín bị thương, ôtô bị hư hỏng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến hai bà cháu tử vong. Ảnh: Thái Hà

Lực lượng Cảnh sát giao thông có mặt điều tiết giao thông, khám nghiệm hiện trường và điều tra nguyên nhân.

Tỉnh lộ 753 nối trung tâm Đồng Xoài với Đồng Nai theo hướng cầu Mã Đà. Từ cuối năm 2025, sau khi cơ quan chức năng mở đường tạm qua khu vực suối, lưu lượng xe giữa khu vực Đồng Xoài và Biên Hòa tăng lên, thay vì đi vòng qua Bình Dương như trước.

Phước Tuấn