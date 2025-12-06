Ôtô lao vào nhóm thanh niên uống nước ven đường, hai người chết

Đồng ThápXe khách đang chạy trên quốc lộ 80 bất ngờ đổi hướng, tông nhóm thanh niên ngồi uống nước ven đường khiến hai người chết, một người bị thương.

Khoảng 20h30 tối 6/12, xe khách 40 chỗ của hãng Út Thơ chạy tuyến Hà Tiên - Long Hải, do tài xế Nguyễn Tấn Manh, 50 tuổi, cầm lái hướng Lấp Vò đi Sa Đéc. Khi đến ấp Vĩnh Phú, xã Lấp Vò, ôtô bất ngờ đánh lái sang trái, lao vào nhóm ba thanh niên đang ngồi uống nước bên lề.

Hai thanh niên uống nước ven quốc lộ bị xe khách tông tử vong Camera nhà dân ghi lại cảnh tai nạn. Video: Người dân cung cấp

Cú tông mạnh khiến Huỳnh Trung Tấn, 19 tuổi, và Nguyễn Huỳnh Kha tử vong tại chỗ; Đoàn Tấn Tài, 17 tuổi, bị thương nặng.

Theo cơ quan chức năng, sau tai nạn tài xế Manh không rời hiện trường, phối hợp điều tra. Kiểm tra nhanh cho thấy ông không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Công an xã Lấp Vò và CSGT Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường trong đêm, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Ngọc Tài