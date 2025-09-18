Ôtô lao vào đường ngược chiều định rẽ tắt

Phú ThọChiếc ôtô màu bạc từ nút giao lao thẳng về phía ôtô đi đúng chiều để len vào đường ngược chiều hôm 18/9 tại Thanh Thủy.

Ôtô lao vào đường ngược chiều chặn lối xe đi đúng chiều Video: Thang Nguyen

Tình huống giao thông: Lái xe gắn camera hành trình đang dừng chờ đèn đỏ thì bất ngờ thấy chiếc Kia Morning màu bạc phi thẳng về hướng đầu xe. Chiếc xe này len sang trái sát lề đường ngược chiều, dường như để rẽ tắt vào lối mở gần đó.

Kỹ năng lái xe: Các lái xe không được phép đi ngược chiều, lỗi này dẫn đến nguy cơ ùn tắc giao thông, gây nguy hiểm cho bản thân và người tham gia giao thông khác. Nghị định 168/2021 quy định, phạt tiền 18-20 triệu đồng thời trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe đối với hành vi đi ngược chiều.

Nguyên Vũ