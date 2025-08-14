MỹTài xế 21 tuổi bị thương nặng nhưng đối mặt một số cáo buộc sau khi lái ôtô đâm thẳng vào đuôi xe rác đang dừng đèn đỏ.

Ôtô lao như tên bắn vào đuôi xe rác Video: WFLA

Vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào sáng 8/8 tại giao lộ giữa đường Mink và Wampanoag Trail ở East Providence, Rhode Island. Cảnh sát cho biết một chiếc Nissan Altima lao rất nhanh và đâm vào phía sau của một xe chở rác đang dừng đèn đỏ.

Tài xế, 21 tuổi, được xác định là Ziondre Ogiba, cùng nữ hành khách 20 tuổi, đều từ Providence, được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Cảnh sát cho biết những người trên xe chở rác chỉ bị thương nhẹ. Ogiba hiện đối mặt nhiều tội danh.

Mỹ Anh (theo WFLA)