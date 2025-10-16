Ôtô lao lên vỉa hè, tông vào hai người

Đà NẵngÔtô 5 chỗ do một phụ nữ cầm lái lao lên vỉa hè trung tâm thành phố, tông trúng hai người đi đường khiến nạn nhân phải nhập viện.

Khoảng 7h ngày 16/10, ôtô 5 chỗ hiệu Mazda chạy trên đường Ông Ích Khiêm, giáp ranh giữa phường Hải Châu và Thanh Khê. Khi đến chợ Tam Giác, xe bất ngờ lao lên vỉa hè, tông vào một số xe máy và người đi đường.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 16/10. Ảnh: Tú Anh

Ôtô chỉ dừng lại khi tông mạnh vào cột điện và đèn tín hiệu giao thông ở ngã tư Ông Ích Khiêm - Hải Phòng. Hai người đi đường bị ôtô tông trúng, được chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng, cách đó khoảng 200 m.

Tại hiện trường, đầu ôtô vỡ toác, một cột điện bị gãy. Khu vực tai nạn là ngã tư trung tâm thành phố, vỉa hè có nhiều người buôn bán hoa quả.

Công an đã tới điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngọc Trường