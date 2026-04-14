Ôtô khách chở 9 người lao xuống mương

Quảng NgãiGiữa trời mưa, xe giường nằm chở 9 người chạy qua xã Đăk Tô tông vào lan can rồi trượt xuống mương nước, hành khách hoảng loạn tìm cách thoát thân, tối 14/4.

Khoảng 18h30, ôtô giường nằm của một nhà xe ở Buôn Ma Thuột chở 9 hành khách chạy trên quốc lộ 14 theo hướng Đăk Lăk - Đà Nẵng. Khi đến thôn 1, xã Đăk Tô (tỉnh Kon Tum cũ), xe tông vào lan can đường rồi trượt xuống rãnh thoát nước trước cổng UBND xã Diên Bình cũ.

Nhiều đồ đạc rơi vãi khi chiếc ô tô lao khỏi lan can, rớt xuống rãnh nước. Ảnh: Người dân cung cấp

Tai nạn làm cửa kính bên hông xe vỡ, nhiều đồ đạc và hành lý rơi xuống mương. Một số hành khách la hét, tìm cách thoát ra ngoài. Tài xế cùng người đi đường sau đó hỗ trợ đưa các hành khách ra khỏi ôtô. Nhà xe tiếp tục điều phương tiện khác đến đón khách đi tiếp.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực có mưa lớn, mặt đường trơn trượt. Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an xã Đăk Tô điều tra nguyên nhân, đồng thời phân luồng để tránh ùn tắc.

Quốc lộ 14 dài 980 km, điểm đầu ở cầu Đakrông, Quảng Trị, điểm cuối cắt quốc lộ 13 tại thị xã Chơn Thành, Bình Phước cũ (nay là Đồng Nai), là quốc lộ dài thứ 2 ở Việt Nam sau quốc lộ 1. Đây là tuyến huyết mạch nối các tỉnh Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ, xuyên qua nhiều địa hình.

Phạm Linh