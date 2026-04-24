Ôtô Huawei không thể di chuyển ngay buổi ra mắt

Trung QuốcNam nhân viên lên chiếc Shangjie Z7 loay hoay một hồi, xuống xe đóng cửa rồi lại trở vào ghế lái nhưng xe vẫn đứng im.

Ngày 22/4, chiếc Shangjie Z7 - sản phẩm hợp tác giữa SAIC và Huawei - gặp sự cố tại sự kiện ra mắt dòng sản phẩm mới của Liên minh Di động Thông minh (Harmony Intelligent Mobility Alliance - HIMA). Các mẫu xe mới gồm Shangjie Z7, Shangjie Z7T, Aito M6, Luxeed V9 và Aito M9.

Ôtô mắc kẹt trên sân khấu trong buổi ra mắt Video: Weibo

Trước đó, cùng lên sân khấu có 4 xe là các phiên bản của Shangjie Z7 và Shangjie Z7T, với các màu khác nhau. Khi màn giới thiệu kết thúc và ba xe kia đã chạy đi, chiếc màu đỏ vẫn đứng im tại chỗ.

Nam nhân viên sau khi vào ghế lái, loay hoay một hồi mà xe vẫn đứng im. Người này xuống xe, đóng cửa, dường như cố tình chờ vài giây rồi mở cửa, vào lại xe. Nhưng không có gì khác diễn ra khi xe không nhúc nhích. Thậm chí khi chiếc M6 của thương hiệu Aito thuộc tập đoàn Seres đã lên sân khấu, chiếc Z7 màu đỏ vẫn ở nguyên vị trí.

Sau đó, Huawei tuyên bố đây là một phần của quy trình đã được lên kế hoạch trước, làm dấy lên cáo buộc về việc cố gắng che đậy sự việc.

Bốn chiếc Shangjie gồm các phiên bản khác nhau trên sân khấu trước khi sự cố xảy ra. Ảnh: Chen Xiyue

Shangjie Z7 và Z7T là những mẫu xe nổi bật nhất tại sự kiện, được định vị lần lượt là xe coupe điện hạng C và shooting brake chạy điện, nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi.

Z7 có ba phiên bản: Max với giá 219.800-299.800 nhân dân tệ (32.200-43.900 USD). Phiên bản shooting brake Z7T có giá cao hơn 10.000 nhân dân tệ.

Z7 và Z7T đều trang bị tiêu chuẩn 5 công nghệ cốt lõi: Huawei Qiankun ADS 4.1, cảm biến LiDAR, nền tảng pin cao áp Huawei Whale 800 V, Huawei Harmony Cockpit và nền tảng Huawei Tuling.

Shangjie Z7 (khoảng đỏ) vẫn đứng trên sân khấu khi mẫu Aito M6 (khoanh vàng) đang được giới thiệu. Ảnh: Weibo

Để hỗ trợ lái xe thông minh là cảm biến LiDAR 896 dòng có độ phân giải cao nhất thế giới và hệ thống kết hợp đa cảm biến, hỗ trợ định vị tự động không cần bản đồ trong khu vực đô thị và hỗ trợ đỗ xe đa tình huống.

Phiên bản Z7 Max trang bị pin 82 kWh với phạm vi hoạt động CLTC là 732 km. Phiên bản Max+ nâng cấp lên pin 100 kWh, mở rộng phạm vi hoạt động lên 905 km và bổ sung hệ thống treo khí nén. Phiên bản hiệu năng cao Ultra có hệ dẫn động 4 bánh với công suất kết hợp 582 mã lực, tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 3,44 giây.

Khung gầm sử dụng cấu trúc treo tay đòn kép phía trước và 5 liên kết phía sau trên toàn bộ dòng sản phẩm. Các phiên bản cao cấp hơn cung cấp tùy chọn hệ thống treo khí nén và hệ thống giảm chấn điện từ CDC. Tất cả các mẫu xe đều sử dụng nền tảng điện áp cao 800 V tiêu chuẩn, hỗ trợ sạc nhanh 5 phút giúp tăng thêm hơn 200 km phạm vi hoạt động.

Theo Gasgoo, dữ liệu cho thấy hai sản phẩm này đã nhận được 12.000 đơn đặt hàng chỉ trong vòng 27 phút. Jia Jianxu, chủ tịch của SAIC, tiết lộ trong một video rằng số lượng đặt trước thực tế cho Shangjie Z7 (bao gồm cả Z7T) đã vượt quá 80.000 chiếc. Dự kiến việc giao hàng sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5.

Mỹ Anh