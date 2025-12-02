Trung QuốcPhần đuôi của chiếc xe điện Nio gãy gập sau va chạm với rào chắn bê tông ven đường, hai người trên xe bị thương nhẹ.

Ôtô gãy đôi sau va chạm, nữ tài xế thoát chết Video: Weibo

Chiếc Nio EC6 vọt lên từ bên trái và va chạm với ôtô gắn camera hành trình cùng chiều dẫn đến mất lái, xoay ngang, hôm 1/12 ở Thượng Hải. Cú lao xiên sang phải khiến xe điện va vào dải phân cách bê tông. Va đập mạnh đến mức phần đuôi xe gãy gập và tách khỏi cabin.

Hệ thống an toàn của xe lập tức thông báo sự cố, nhân viên hãng Nio đến hiện trường và đưa hai người trên xe đến bệnh viện. Cả hai không bị nguy hiểm đến tính mạng.

Theo hãng sản xuất, chiếc EC6 không dùng công nghệ hỗ trợ lái khi xảy ra tai nạn. Sau khi va chạm, cửa xe tự động mở khóa và tay nắm cửa mở ra, cho phép người ngồi trong xe thoát ra ngoài. Bộ pin được cho là không bắt lửa hoặc có bất kỳ dấu hiệu nào của hiện tượng mất kiểm soát nhiệt hoặc nguy cơ mất an toàn.

EC6 là mẫu coupe-SUV chạy điện cỡ trung, được sản xuất tại Trung Quốc từ năm 2020. Phiên bản mới nhất năm 2025 trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian với hai môtơ điện, sản sinh công suất kết hợp 482 mã lực và phạm vi hoạt động lên đến 630 km theo tiêu chuẩn CLTC khi sử dụng bộ pin 100 kWh.

Phần đuôi xe hỏng kết cấu sau khi va chạm với rào chắn bê tông ở tốc độ cao, trong khi khoang hành khách vẫn nguyên vẹn. Theo báo cáo kỹ thuật về vụ va chạm, cạnh trên hẹp của dải phân cách, chỉ rộng khoảng 12 cm, đã tạo ra áp lực cục bộ cực lớn, có thể cắt đứt phía cột C và sàn sau.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)