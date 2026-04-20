Ôtô gặp nạn khi chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa thông xe

Đồng NaiÔtô 4 chỗ chạy vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa đưa vào khai thác, tông vào khối bêtông chắn đường, khiến 4 người bị thương.

Khuya 19/4, xe biển số TP HCM đi trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu hướng Phú Mỹ - Long Thành. Khi đến khu vực giáp ranh phường Phú Mỹ và xã Phước Thái (ranh dự án thành phần 2 và 3), ôtô tông vào khối bêtông đặt giữa đường.

Ôtô bẹp rúm sau tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Cú va chạm mạnh làm khối bêtông văng xa, đầu xe hư hỏng nặng. Bốn người trên xe, gồm tài xế, một cặp vợ chồng và một trẻ em, bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Đại diện Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2) cho biết tuyến vẫn đang thi công nên phải mở một số đoạn để xe chở vật tư ra vào, khiến phương tiện bên ngoài đi theo. Khối bêtông do đơn vị thi công dự án bên cạnh đặt nhằm ngăn xe khi tuyến chưa đủ điều kiện khai thác.

"Chúng tôi sẽ tăng biện pháp kiểm soát, không để xe đi vào công trường khi chưa đảm bảo an toàn", đại diện ban nói.

Ôtô gây tai nạn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chưa cho thông xe Hiện trường tai nạn. Video: Minh Bằng

Đây không phải lần đầu xảy ra tai nạn trên cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu khi tuyến chưa hoàn thành. Anh Nguyễn Tấn Phúc, thành viên CLB hỗ trợ sự cố giao thông miễn phí ở phường Bà Rịa, cho biết tháng 4 và 11 năm ngoái, đơn vị từng hỗ trợ hai trường hợp đi xe máy gặp nạn khi vào đoạn dự án thành phần 3.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài gần 54 km, quy mô 4-6 làn xe, tổng vốn khoảng 17.800 tỷ đồng. Khi đưa vào khai thác, tuyến sẽ giảm tải cho quốc lộ 51 và cao tốc TP HCM - Long Thành, rút ngắn thời gian đi từ TP HCM đến Vũng Tàu từ khoảng 120 xuống còn 70 phút.

Hướng tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Đồ họa: Hoàng Thanh

Hiện một số đoạn đã cơ bản hoàn thiện nhưng chưa sử dụng. Gần đây, do quốc lộ 51 thường xuyên ùn ứ, nhiều ôtô tự ý đi vào tuyến này, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Phước Tuấn - Đăng Khoa