Chiếc Ford Everest 7 chỗ gắn biển số không đúng đăng ký, bị phát hiện sau khi tạt đầu xe khác trên đường ở Thanh Hóa, tài xế và chủ xe bị xử phạt 51 triệu đồng.

Ngày 15/4, Trạm CSGT Quảng Xương (Phòng CSGT, Công an tỉnh Thanh Hóa), cho biết vừa lập biên bản xử phạt hành chính tài xế và chủ phương tiện liên quan đến vụ xe Ford Everest 7 chỗ gắn biển số giả, được phát hiện từ phản ánh của người dân và video lan truyền trên mạng xã hội.

Trước đó hơn 17h ngày 5/4, chiếc Ford Everest màu trắng lưu thông trên đường Nguyễn Trãi, đoạn gần nút giao Hạc Thành - Phan Bội Châu. Trong quá trình di chuyển, tài xế đã điều khiển xe mắc nhiều vi phạm.

Ôtô gắn biển giả bị phát hiện sau pha tạt đầu trên phố Xe Ford Everest lấn làn, tạt đầu xe khác trên phố. Video: Camera hành trình do người dân cung cấp Theo hình ảnh do người dân ghi lại, tài xế chiếc Ford Everest đã cố tình đè vạch kẻ đường, tạt đầu xe đi trước, phanh gấp... gây bức xúc cho người đi đường.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là nam thanh niên 34 tuổi, trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa. Xe do anh này mượn của một phụ nữ ở phường Hạc Thành. Tuy nhiên, phương tiện lại gắn biển kiểm soát không đúng với chứng nhận đăng ký xe.

Căn cứ các vi phạm, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt tài xế về hành vi điều khiển xe gắn biển kiểm soát không đúng quy định và vượt xe trong trường hợp không được phép, với tổng mức phạt 28 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế bị tạm giữ phương tiện 7 ngày và trừ 10 điểm trên giấy phép lái xe.

Cảnh sát lập biên bản, xử phạt người điều khiển xe vi phạm. Ảnh: Lam Sơn

Với chủ phương tiện, cơ quan chức năng xử phạt 23 triệu đồng về hành vi giao xe cho người khác điều khiển khi phương tiện gắn biển số không đúng quy định.

Theo CSGT, việc xác minh, xử lý vi phạm từ phản ánh của người dân cho thấy hiệu quả của việc giám sát xã hội trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Đây cũng là lời cảnh báo đối với các hành vi cố tình vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn, cần bị xử lý nghiêm để răn đe và phòng ngừa chung.

