Ôtô điện tự bắn pin ra ngoài khi gặp sự cố

Xe điện bắn pin xa 3 m khi gặp tai nạn Video: SCZ

Trung tâm nghiên cứu và kỹ thuật sửa chữa xe va chạm Trung Quốc và công ty Joyson Electronics hợp tác ra mắt công nghệ an toàn mới dành cho xe điện. Công nghệ có thể đẩy pin ra khỏi thân xe trong vòng một giây trong trường hợp xảy ra hiện tượng mất kiểm soát nhiệt, giúp tách xe khỏi pin một cách hiệu quả.

Hệ thống này hoạt động gần giống như túi khí. Nếu cảm biến phát hiện sự cố nhiệt, hệ thống có thể kích hoạt quá trình phóng pin trong vòng chưa đầy một giây, hất tung pin ra xa khỏi xe 3-6 m. Mục đích là để bảo vệ người ngồi trong xe khỏi nguy cơ hỏa hoạn hoặc thậm chí cháy nổ.

Ngay sau khi pin được phóng ra ngoài, có người lấy một tấm chăn chuyên dụng và phủ kín gói pin, ngăn ngừa quá trình cháy nổ có thể xảy ra.

Xe trong video được cho là một mẫu thuộc thương hiệu Bestune, hãng con thuộc tập đoàn FAW.

Theo đại diện nhà sáng chế, hệ thống chỉ hoạt động trong những điều kiện cụ thể, khi xe có ít nhất 6 m không gian trống ở bên hông, không có bất kỳ vật liệu dễ cháy nào. Hệ thống không chỉ loại bỏ các báo động sai của cảm biến (chẳng hạn biến động nhiệt độ tức thời trong môi trường nhiệt độ cao), mà còn dựa vào radar, camera và các thiết bị cảm biến khác trên xe để đánh giá vị trí hiện tại của xe và môi trường xung quanh, và cuối cùng quyết định có nên kích hoạt quy trình phóng hay không.

Tuy nhiên, công nghệ tưởng chừng an toàn này đã gây ra một làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội Trung Quốc, với sự hoài nghi lan rộng. Cốt lõi của tranh cãi xoay quanh nghịch lý an toàn vốn có của chính công nghệ này.

Công nghệ đẩy pin ra được thiết kế để bảo vệ người ngồi trong xe, nhưng việc đẩy ngay lập tức một bộ pin nặng hàng trăm kg ra ngoài tạo ra một tác động vật lý rất mạnh. Nếu được kích hoạt ở những khu vực đông đúc như đường đô thị và khu dân cư, pin bị đẩy ra, giống như một vật nặng không được kiểm soát, có thể va vào người đi bộ, xe cơ giới hoặc các phương tiện xung quanh, gây ra thương tích thứ cấp.

Ngay cả khi pin rơi xuống một khu vực trống trải, không được thân xe bảo vệ, nó vẫn có thể trở thành một nguồn lửa độc lập, gây cháy các vành đai xanh, xe cộ ven đường và thậm chí cả các tòa nhà. Điều này về cơ bản chuyển rủi ro từ "bên trong xe" sang "bên ngoài xe". Nghiêm trọng hơn, công nghệ hầu như không an toàn khi sử dụng trong môi trường kín hoặc đông đúc như đường hầm, gara ngầm và đường xá đông đúc. Đường hầm không đủ không gian để xe thoát hiểm, và trên đường xá đông đúc, nó có thể va vào xe khác, làm trầm trọng thêm hậu quả của tai nạn.

Một người viết: "Chúng ta đang cố giết người đi bộ thay vì đặt người ngồi trong xe vào tình thế nguy hiểm sao?". Một người nói: "Hoàn toàn tiêu diệt những đứa trẻ đang đi bộ trên vỉa hè".

Việc thiếu quy định trách nhiệm pháp lý càng làm tăng thêm rủi ro khi ứng dụng công nghệ này. Hiện Trung Quốc chưa có quy định pháp lý hoặc cơ chế bảo hiểm cụ thể nào cho công nghệ đẩy pin ra. Nếu xảy ra tai nạn khi đẩy pin ra và gây ra thiệt hại cho bên thứ ba, việc xác định trách nhiệm sẽ trở nên mơ hồ.

Sự phân biệt mơ hồ giữa các bên chịu trách nhiệm này có thể khiến nạn nhân không được bồi thường và kéo các nhà sản xuất ôtô và nhà cung cấp vào những tranh chấp bất tận.

Nhiều thách thức về mặt kỹ thuật trong triển khai cũng đặt ra nghi ngờ về tính khả thi. Đầu tiên, việc đạt được sự cân bằng kích hoạt chính xác là rất khó. Hơn nữa, việc lắp đặt hệ thống đẩy pin có tác động lớn đến cấu trúc của xe. Lực lớn cần thiết để đẩy pin ra ngoài cũng có thể gây nhiễu điện từ hoặc cơ học cho các hệ thống quan trọng của xe như lái và phanh, tạo ra các lỗ hổng an toàn mới.

Điều đáng lo ngại hơn nữa là công nghệ đẩy pin ra khỏi nguồn điện đã đi chệch hướng đáng kể so với định hướng phát triển hiện tại của ngành công nghiệp ôtô. "Yêu cầu an toàn đối với pin xe điện", sẽ được triển khai vào tháng 7/2026, quy định rõ ràng rằng pin xe điện không được "bắt lửa hoặc phát nổ" sau khi bị mất kiểm soát nhiệt. Điều này có nghĩa là trọng tâm cốt lõi của ngành là cải thiện độ an toàn của pin ngay từ nguồn, thay vì dựa vào các biện pháp khẩn cấp như "bật tắt sau sự cố".

Mỹ Anh (theo Guancha)