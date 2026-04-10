Ôtô đâm bay xe máy tại ngã tư không người

Điện BiênCô gái điều khiển xe máy qua ngã tư không quan sát, trong khi chiếc VF 3 cũng không giảm tốc, hôm 9/4.

Tình huống giao thông: Đầu giờ sáng, ngã tư giao cắt giữa đường đôi và đường nhỏ khá vắng vẻ. Cùng một lúc, cả xe máy và ô tô đều xuất hiện trong khung hình và lao nhanh vào ngã tư. Cả hai phương tiện đều không có dấu hiệu giảm tốc và lao vào nhau. Ô tô đâm ngang xe máy, húc người lái bay lên nắp ca-pô rồi rơi xuống đường.

VF 3 đâm bay xe máy ở ngã tư Video: Trần Văn Giang

Sau va chạm, người đi xe máy nằm dưới đường, không thể tự ngồi dậy. Tài xế dừng xe hỏi han và hỗ trợ nạn nhân.

Kỹ năng lái xe: Ngã tư luôn tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, nơi quy tắc giảm tốc độ và nâng cao quan sát phải được đặt lên hàng đầu. Thực tế nhiều người qua ngã tư không giảm tốc độ, không rà phanh, không liếc mắt quan sát.

Trong sự việc này, cô gái trẻ điều khiển xe máy với chiếc áo chống nắng kín mít như "ninja", che khuất hoàn toàn tầm nhìn, phóng xe tốc độ cao. Cô gái liếc mắt về phía bên phải, nhưng nơi cần quan sát trước tiên lại là bên trái, nơi có chiếc VF 3 đang lao tới.

Ở phía đường đôi, chiếc ôtô VF 3 không giảm tốc, dù trước mặt tài xế là một ngã tư khá rộng, có thể nhìn thấy từ xa, có thời gian để giảm tốc, quan sát. Một số tài xế có thói quen không giảm tốc vì cho rằng những người đi từ đường nhỏ ra đường lớn sẽ chủ động dừng, tuy vậy sự cẩn trọng là không thừa dù đang đi ở đường ưu tiên.

Đã có khá nhiều tai nạn thương tâm xảy ra khi những người phụ nữ trẻ ra đường với trang phục kín mít để chống nắng, nhưng áo chống nắng cũng vô tình trở thành tấm màn che mắt. Vì vậy, việc quan trọng trước tiên khi lái xe là luôn đảm bảo tầm nhìn thông thoáng.

Nguyên Vũ