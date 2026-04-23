Ôtô đâm bay người đứng giữa đường chụp ảnh đám cưới

Ấn ĐộThanh niên chụp ảnh đang đứng giữa đường thì ôtô lao nhanh tới và đâm bay trước sự chứng kiến của những người dự đám cưới.

Tai nạn xảy ra ở Sirsa, bang Haryana, ngày 22/4, khi cô dâu và chú rể chuẩn bị rời đi sau tiệc cưới. Lúc này, nhiều người đứng trên hè và người chụp ảnh cưới đứng giữa đường mà dường như không hề để ý đến sự nguy hiểm.

Ôtô đâm bay người chụp ảnh đám cưới đứng giữa đường Video: Upuk News

Đột nhiên một chiếc hatchback lao tới ở tốc độ cao, và hai người đàn ông đứng sát mép đường vội ra hiệu nhưng không kịp. Thanh niên chụp ảnh bị chiếc xe đâm bay lên không và rơi xuống đường cách đó vài chục mét.

Nạn nhân, 22 tuổi, thiệt mạng. Hiện cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án và tiến hành điều tra.

Khoảnh khắc gây sốc cho thấy một sự kiện trọng đại vốn tràn ngập cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc đã nhanh chóng biến thành nỗi đau và sự tang thương nhanh đến mức nào.

Vụ tai nạn làm dấy lên những lo ngại nghiêm trọng về an toàn và nhận thức của những người tham gia giao thông. Nhiều người chỉ ra rằng người chụp ảnh đứng trên phần đường xe chạy mà không có sự cẩn trọng cần thiết. Những người khác cho rằng tốc độ cao và việc mất kiểm soát của tài xế cũng góp phần dẫn đến bi kịch.

Mỹ Anh (theo Disha Daily)