Ôtô container chạy 84 km/h trước khi gây tai nạn ba người chết

Đăk NôngHoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, lái xe đầu kéo chạy tốc độ 84 km/h trước khi lao vào nhà dân ven quốc lộ 14, khiến 3 người tử vong, một người bị thương.

Ngày 25/7, theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đăk Nông, qua trích xuất dữ liệu từ Cục đường bộ Việt Nam cho thấy, xe đầu kéo biển TP HCM do Nghĩa (quê Nghệ An) lái chạy với vận tốc 84 km/h ở thời điểm xảy ra tai nạn (8h3'10").

Hiện trường vụ tai nạn sáng 25/7. Ảnh: Ngọc Oanh

Tốc độ này vượt 40% so với tốc độ cho phép ở đoạn đường này 60 km/h. Dữ liệu cũng cho thấy xe đầu kéo tăng tốc rất nhanh trong thời gian ngắn trước khi tông vào 6 căn nhà bên quốc lộ.

Theo công an, sau tai nạn tài xế Nghĩa bị thương nhẹ và đến Công an xã Đăk R'la, trình diện sau tai nạn. Công an xác định, tài xế này không có nồng độ cồn và ma túy trong cơ thể khi lái xe.

Khoảng 8h, xe đầu kéo biển số TP HCM do Nghĩa (quê Nghệ An) cầm lái, chạy trên quốc lộ 14 hướng Đăk Nông đi Đăk Lăk. Khi đến thôn 11, ôtô bất ngờ lao vào nhà ông Hoàng Minh Tuấn ở bên đường.

Cú tông khiến hai người con ông Tuấn và một người dân đến mua bánh mì tử vong, một người bị thương nhẹ. Bảy kiốt của 5 hộ dân kéo dài gần 50 m ven đường cũng bị húc đổ.

Trần Hóa