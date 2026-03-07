Ôtô chở 3 người rơi xuống vực sâu 200 m

Quảng NgãiXe tải chở ba người khi đi trên quốc lộ 24 qua đèo Vi Ô Lắc bất ngờ lao xuống vực sâu khoảng 200 m, khiến một người tử vong, hai người bị thương, chiều 7/3.

Khoảng 14h, tài xế Nguyễn Trọng Cường, 28 tuổi (ở xã Đăk Rve - Kon Tum cũ) lái ôtô tải chở hai phụ nữ là bà Lê Thị Nhung, 45 và bà Phan Thị Ta, 48 tuổi, cùng quê phường Trà Câu, chạy trên quốc lộ 24 theo hướng từ Măng Đen về phía đông Quảng Ngãi.

Khi đến đoạn qua xã Kon Plông, trên cung đèo Vi Ô Lắc, xe bất ngờ mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 200 m. Vụ tai nạn khiến tài xế và bà Nhung bị thương; bà Ta tử vong tại chỗ.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường ở vực sâu 200 m để đưa người phụ nữ lên. Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi điều lực lượng đến hiện trường, tổ chức đu dây xuống vực sâu để tiếp cận chiếc xe và các nạn nhân.

Tại hiện trường, ôtô tải móp méo, biến dạng sau cú rơi. Hai người bị thương được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu. Thi thể nạn nhân tử vong được cảnh sát, dân quân và người dân khiêng bằng võng đưa lên khỏi vực. Đến khoảng 16h10, thi thể được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân tai nạn đang được điều tra.

Đèo Vi Ô Lắc dài khoảng 50 km, nằm trên quốc lộ 24 ở khu vực giáp ranh giữa xã Kon Plông và xã Ba Tơ (Quảng Ngãi). Đỉnh đèo cao khoảng 1.300 m so với mực nước biển, nhiều khúc cua gấp, địa hình hiểm trở.

Văn Linh