Ôtô chẹt lên người đi bộ dù tầm nhìn thông thoáng

TP HCMNgười đi bộ vừa bước xuống lòng đường thì bị một ôtô đi sát vỉa hè đâm ngã và chẹt qua, hôm 1/3 tại Nguyễn Trường Tộ, Vũng Tàu.

Ôtô chẹt lên một người đi bộ Video: Ngọc Sang

Tình huống giao thông: Người đi bộ bước xuống lòng đường ngay lúc từ phía sau một chiếc ôtô đi tới. Xe đi khá chậm, tầm nhìn thông thoáng, nhưng xe vẫn từ từ đâm ngã người đi bộ rồi chẹt qua mà không có dấu hiệu phanh. Xe chỉ dừng lại khi tình huống đã đi qua. Hiện chưa rõ thương vong.

Kỹ năng lái xe: Trong tình huống này có thể thấy chiếc sedan đang bật xi-nhan trái để dần nhập làn, do đó theo các chuyên gia lái xe, có thể tài xế đang mải quan sát gương chiếu hậu bên trái để xem có phương tiện nào đi từ phía sau tới hay không. Bởi hành vi này, tài xế chủ quan, không quan sát người đi bộ vừa bước xuống từ lề đường nên xe cứ chậm rãi chận lên người đi bộ mà không có phản ứng nào.

Vì vậy, khi ra khỏi vị trí dừng, đỗ để nhập làn, tài xế cần chú ý luôn quan sát rộng cả phía trước và hai bên, ở hướng mà ôtô đang đi tới.

Với người đi bộ, không tùy tiện bước chân xuống lòng đường ở nơi không có vạch cho người qua đường. Nếu cần qua đường, cần dừng lại quan sát kỹ, chỉ di chuyển khi đã thông thoáng, không có xe đi tới.

Nguyên Vũ