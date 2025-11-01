Ôtô chạy ngược chiều đấu đầu xe bán tải, hai tài xế thiệt mạng

MỹChiếc BMW chạy ngược chiều và đâm thẳng và xe bán tải điện Tesla Cybertruck dẫn đến kết cục kinh hoàng.

Tài xế chiếc BMW đi nhầm vào đường cao tốc và cứ thế chạy ngược chiều trên xa lộ Katy, ở Houston, bang Texas, đêm 28/10. Xe BMW đâm sầm vào chiếc Cybertruck và bốc cháy gần như ngay lập tức. Lực va chạm cũng đẩy chiếc Tesla vào một xe đầu kéo 18 bánh.

Ôtô chạy ngược chiều đấu đầu bán tải điện, hai tài xế thiệt mạng Video: OnsceneTV

Tài xế xe BMW được tuyên bố tử vong tại hiện trường, còn tài xế xe Cybertruck được đưa đến bệnh viện gần đó trong tình trạng nguy kịch nhưng tử vong sau đó do vết thương quá nặng.

Sở Cảnh sát Houston nói rằng tài xế xe BMW đã lái xe vào đường cao tốc theo hướng ngược lại, phớt lờ nhiều biển báo cấm vào và biển cấm đi ngược chiều dọc theo lối ra vào.

Các nhà điều tra dự kiến khám nghiệm tử thi tài xế xe BMW để xác định người này có bị ảnh hưởng bởi chất kích thích hay không vào thời điểm xảy ra va chạm.

Người dân cho biết tình trạng tài xế lái xe ngược chiều là vấn đề thường xuyên xảy ra trong khu vực.

Truitt Maxwell, người sống gần đó, nói với KHOU 11 rằng anh đã quay video ghi lại cảnh một tài xế khác rẽ ngược chiều từ một trạm xăng. Maxwell cho biết anh đã báo cáo những lo ngại về biển báo và tầm nhìn trong khu vực.

Sở giao thông cho biết họ đã lắp đặt nhiều biển cảnh báo và đèn phản quang màu đỏ để ngăn chặn người lái xe ngược chiều, nhưng các vụ tai nạn vẫn tiếp diễn.

Mỹ Anh