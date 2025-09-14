Ôtô bay vọt qua cầu chưa xây xong, nổ tung

NgaÁnh đèn lóe lên rồi chiếc xe bay vọt qua mố cầu, nổ tung trên không rồi rơi xuống nước, sáng sớm 7/9.

Ôtô bay vọt qua cầu chưa xây xong, nổ như bom Video: DTP116

Camera giám sát đã ghi lại khoảnh khắc một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra vào lúc 3h17 ngày 7/9 tại Cộng hòa Bashkortostan thuộc Nga. Xe chạy tốc độ cao, nảy lên khi qua một mô đất và vọt qua mố cầu, nổ tung trên không ngay sau đó, bốc cháy và rơi xuống nước.

Theo thông tin ban đầu cùng ngày, tài xế may mắn sống sót sau tai nạn kinh hoàng. Nhưng đến 9/9, trang Vesti cho biết chiếc xe đã được tìm thấy cùng với thi thể của tài xế nằm bên trong.

Hoạt động tìm kiếm gặp khó khăn do dòng nước chảy xiết và tầm nhìn dưới nước kém. Chỉ với sự trợ giúp của thiết bị lặn chuyên dụng, lực lượng cứu hộ mới có thể tìm thấy chiếc xe ở độ sâu 2,5 m.

Hiện chưa rõ nguyên nhân của tai nạn. Một số nhận định ban đầu cho rằng do tầm quan sát hạn chế khi trời còn tối, cùng với tốc độ cao đã dẫn đến thảm kịch.

Mỹ Anh