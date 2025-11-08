Ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn

Ninh BìnhÔtô 5 chỗ do anh Nguyễn Quý Dương lái trên quốc lộ 1 bị hai xe tải chạy cùng chiều đâm va liên tiếp, làm nát vụn, sáng 8/11.

Khoảng 6h30, anh Dương, 37 tuổi, quê xã Yên Mô, lái ôtô Kia 5 chỗ chạy trên quốc lộ 1. Khi đến phường Tam Điệp, ôtô va chạm với xe tải do anh Ninh Văn Song điều khiển.

Ôtô 5 chỗ bị xe tải vò nát Hiện trường tai nạn liên hoàn. Video: Hoa Lư

Cùng thời điểm, xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn Quân lái lao tới, đâm trúng khiến chiếc Kia 5 chỗ bị chèn ép mạnh, bánh sau gãy rời, nhiều bộ phận vỡ vụn rơi vãi trên đường.

Người dân tiếp cận kiểm tra thấy anh Dương vẫn tỉnh táo trong cabin. Anh tự chui ra ngoài, chỉ xây xát nhẹ.

Ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn. Ảnh: Hoa Lư

Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng, làm quốc lộ 1 qua phường Tam Điệp ách tắc cục bộ. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.

Lê Hoàng