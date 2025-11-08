Ôtô 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn liên hoàn

Khoảng 6h30, anh Dương, 37 tuổi, quê xã Yên Mô, lái ôtô Kia 5 chỗ chạy trên quốc lộ 1. Khi đến phường Tam Điệp, ôtô va chạm với xe tải do anh Ninh Văn Song điều khiển.
Cùng thời điểm, xe đầu kéo do anh Nguyễn Văn Quân lái lao tới, đâm trúng khiến chiếc Kia 5 chỗ bị chèn ép mạnh, bánh sau gãy rời, nhiều bộ phận vỡ vụn rơi vãi trên đường.
Người dân tiếp cận kiểm tra thấy anh Dương vẫn tỉnh táo trong cabin. Anh tự chui ra ngoài, chỉ xây xát nhẹ.
Tai nạn xảy ra vào giờ cao điểm sáng, làm quốc lộ 1 qua phường Tam Điệp ách tắc cục bộ. Cảnh sát đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân.
Lê Hoàng