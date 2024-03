5h45 Christopher Nolan đứng trước cơ hội nhận tượng vàng đầu tiên

Lễ trao giải lần thứ 96 diễn ra tại Nhà hát Dolby, Los Angeles (Mỹ) vào sáng 11/3 (giờ Hà Nội), do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ tổ chức. Qua gần 100 năm tổ chức, Oscar khẳng định vị thế là một trong những lễ trao giải điện ảnh uy tín bậc nhất thế giới, góp phần củng cố tên tuổi các nhà làm phim.

Năm nay, Oppenheimer - do Christopher Nolan đạo diễn - dẫn đầu danh sách đề cử ở 13 hạng mục. Nghệ sĩ từng nhận năm đề cử Oscar, trong đó có hai đề cử Phim hay nhất và một đề cử Đạo diễn xuất sắc, nhưng vẫn chưa giành được chiến thắng nào. Tuy nhiên, nhiều chuyên trang điện ảnh dự đoán Nolan có khả năng giành được cúp vàng do tác phẩm thành công ở mặt thương mại, đồng thời được giới chuyên môn đánh giá cao chất lượng nghệ thuật.

Phim từng thắng giải cao nhất tại BAFTA, Critics' Choice Awards, Quả Cầu Vàng, SAG Awards, Giải thưởng của Hiệp hội Nhà sản xuất Mỹ (PDA Awards) và Giải thưởng của Hiệp hội Đạo diễn Mỹ (DGA Awards).

Theo Hollywood Reporter, chất lượng đề cử hạng mục quan trọng - Phim hay nhất - khá đồng đều. Tuy nhiên, mùa giải năm nay không tránh khỏi những tranh cãi, trong đó có việc Margot Robbie và Greta Gerwig lần lượt bị loại ở hạng mục Nữ chính xuất sắc và Đạo diễn xuất sắc. Oscar lần thứ 96 cũng đánh dấu lần đầu tiên các bộ phim tranh giải Phim hay nhất phải đáp ứng hai trong bốn tiêu chuẩn do Viện Hàn lâm đặt ra, nhằm khuyến khích sự công bằng trong nền công nghiệp điện ảnh, phản ánh sự đa dạng sắc tộc và giới tính.

Lễ trao giải quy tụ các ngôi sao trong danh sách đề cử như Margot Robbie, Bradley Cooper, Emma Stone, Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Robert Downey Jr., Ryan Gosling.

Dàn nghệ sĩ trao giải cho người chiến thắng có sự tham gia của Zendaya, Jennifer Lawrence, Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy, Catherine O'Hara, Al Pacino, Brendan Fraser Michael Keaton và Nicolas Cage. Ryan Gosling sẽ hát ca khúc được đề cử giải Oscar cho Bài hát gốc hay nhất I'm Just Ken, bên cạnh màn trình diễn của Jon Batiste, Becky G, Billie Eilish, Finneas, Scott George và các nghệ sĩ thổ dân Osage.

Trước lễ trao giải Oscar hai ngày, hôm 9/2, đồng biên kịch Luca (2021) - Simon Stephenson - tố cáo tác phẩm The Holdovers - đề cử Phim hay nhất Oscar 2024 - có nhiều điểm tương đồng với kịch bản Frisco của mình. Simon cho biết toàn bộ cốt truyện, cấu trúc, trình tự, cảnh, nội dung hành động và đối thoại từng dòng, nhân vật, cốt truyện, mối quan hệ, chủ đề và giai điệu trong Frisco trùng khớp với chi tiết trong phim của đạo diễn Alexander Payne. Theo The Hollywood Reporter, hiện đạo diễn Alexander Payne và biên kịch David Hemingson chưa phản hồi về sự việc.

Năm ngoái, Everything Everywhere All at Once thắng Phim hay nhất. Các nghệ sĩ gốc Á như Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy đoạt giải diễn xuất.

