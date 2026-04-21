OPES hợp tác VPBank phát triển giải pháp tài chính - bảo hiểm cho doanh nghiệp FDI

OPES và Khối Ngân hàng giao dịch & Đầu tư nước ngoài (FDI-TB), thuộc VPBank ký hợp tác phát triển các gói bảo hiểm tài sản, hàng hóa vận chuyển… cho nhóm doanh nghiệp FDI tại Việt Nam, ngày 20/4.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phối hợp triển khai danh mục sản phẩm đa dạng, trước mắt tập trung vào các nhóm bảo hiểm phục vụ hoạt động doanh nghiệp như tài sản, hàng hóa vận chuyển, trách nhiệm, xe cơ giới cùng các giải pháp chuyên biệt theo đặc thù vận hành của khối FDI.

Ông Nguyễn Đức Hoài, Tổng giám đốc OPES cho biết khối FDI-TB là đối tác đầu tiên trong chuỗi dự án trọng điểm, đánh dấu việc mở rộng sang mảng bảo hiểm phi nhân thọ doanh nghiệp - bên cạnh các kênh bán đang duy trì tăng trưởng những năm gần đây.

"Đây là bước khởi đầu cho giai đoạn tăng trưởng mới ở phân khúc khách hàng doanh nghiệp. Chúng tôi đặt mục tiêu xây dựng danh mục sản phẩm sát nhu cầu thực tế của doanh nghiệp FDI, qua đó mở rộng thị phần một cách bền vững, khẳng định vai trò của một doanh nghiệp bảo hiểm số dẫn dắt đổi mới trong hệ sinh thái VPBank", ông Hoài chia sẻ.

Đại diện VPBank đánh giá thỏa thuận góp phần nâng cao năng lực phục vụ khách hàng FDI thông qua mô hình tích hợp dịch vụ toàn diện hơn. Đây là phân khúc có yêu cầu cao về tốc độ, độ chính xác và khả năng đáp ứng theo từng ngành nghề, do đó việc bổ sung các giải pháp bảo hiểm được kỳ vọng giúp hoàn thiện hệ sinh thái tài chính theo chiều sâu.

Việc hợp tác giúp khách hàng tiếp cận hệ giải pháp đồng bộ trong cùng hệ sinh thái. Thay vì làm việc với nhiều đầu mối cho từng nhu cầu riêng lẻ, doanh nghiệp có thể sử dụng các dịch vụ từ quản lý dòng tiền, thanh toán quốc tế, tín dụng, ngoại hối đến bảo hiểm quản trị rủi ro trên cùng một nền tảng. Cách tiếp cận này giúp giảm sự phân mảnh trong sử dụng dịch vụ tài chính, rút ngắn thời gian xử lý và tăng tính liên tục trong vận hành.

"Khách hàng FDI là một trong những phân khúc chiến lược của VPBank. Sự tham gia của OPES giúp VPBank gia tăng chiều sâu phục vụ, đồng thời mang lại cho khách hàng một trải nghiệm đồng bộ, hiệu quả và phù hợp hơn với yêu cầu vận hành tại Việt Nam", ông Kamijo Hiroki, Phó tổng giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối FDI-TB nhấn mạnh.

Ông Kamijo Hiroki, Phó tổng giám đốc VPBank, kiêm Giám đốc Khối FDI-TB, đồng thời là nhân sự cao cấp do cổ đông chiến lược Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) phái cử tại VPBank. Ảnh: VPBank

Sự hợp tác giữa OPES và VPBank diễn ra trong bối cảnh nhu cầu đối với các giải pháp tài chính - bảo hiểm tích hợp ngày càng rõ nét, đặc biệt các doanh nghiệp FDI. Năm 2025, Việt Nam ghi nhận hơn 38,4 tỷ USD vốn FDI đăng ký và khoảng 27,62 tỷ USD vốn FDI thực hiện, tăng 9% so với cùng kỳ. Những con số này cho thấy Việt Nam tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của dòng vốn đầu tư quốc tế, đồng thời tạo dư địa lớn cho các mô hình phục vụ doanh nghiệp theo hướng chuyên sâu và chuẩn hóa hơn.

Hai đơn vị kỳ vọng hợp tác sẽ giúp doanh nghiệp có thêm điều kiện để chuẩn hóa quy trình, giảm tải phối hợp nội bộ, nâng tốc độ phản ứng trước rủi ro và xây dựng nền tảng vận hành bền vững hơn trong dài hạn.

VPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần sở hữu hệ sinh thái rộng trong các lĩnh vực ngân hàng, tài chính tiêu dùng, chứng khoán, bảo hiểm và ngân hàng số. Đến hết quý I/2026, VPBank phục vụ hơn 30 triệu khách hàng và đạt tổng tài sản hợp nhất hơn 1,37 triệu tỷ đồng.

OPES là doanh nghiệp bảo hiểm số trong hệ sinh thái VPBank, định hướng phát triển dựa trên công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm người dùng. Doanh nghiệp vận hành theo mô hình tinh gọn, tập trung vào khả năng thiết kế sản phẩm linh hoạt và triển khai nhanh trên nền tảng số. Năm 2025, OPES nằm trong Top 10 công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín tại Việt Nam, đồng thời ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu tới 84%, thuộc nhóm cao trong ngành.

