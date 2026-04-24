OnPoint bắt tay Stickler tối ưu dịch vụ livestream tại Việt Nam

Stickler sẽ triển khai giải pháp livestream ứng dụng AI cho OnPoint Việt Nam, hướng tới tối ưu vận hành và nâng cao hiệu quả chuyển đổi trên các nền tảng thương mại điện tử.

Tại sự kiện ký kết 15/3 tại TP HCM, bà Bianca Loo, Trưởng Bộ phận Quan hệ đối tác kênh phân phối OnPoint - đơn vị cung cấp giải pháp thương mại số, chia sẻ: "Livestream commerce là kênh tăng trưởng nhanh tại Đông Nam Á, nhưng nhiều thương hiệu vẫn vận hành rời rạc. Stickler sẽ giúp chúng tôi cung cấp giải pháp tích hợp từ kịch bản đến phân tích, hỗ trợ triển khai nhanh và tối ưu liên tục".

Ông Fionn Hyndman, nhà sáng lập Stickler - nền tảng quản lý livestream ứng dụng trí tuệ nhân tạo, cho biết giải pháp OnPoint - Stickler được phát triển nhằm tối ưu toàn bộ quá trình livestream, từ chuẩn bị đến vận hành, hướng tới cải thiện hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp.

Thực tế, hiệu quả của livestream phụ thuộc vào khâu chuẩn bị và khả năng điều chỉnh linh hoạt trong quá trình phát sóng. Giải pháp từ Stickler cung cấp hệ thống dashboard dữ liệu theo thời gian thực, cho phép theo dõi các chỉ số quan trọng như tỷ lệ giữ chân người xem, mức độ tương tác và đóng góp doanh thu.

Dựa trên những dữ liệu này, đội ngũ vận hành có thể điều chỉnh nội dung, nhịp độ và chiến thuật bán hàng ngay trong phiên livestream nhằm tối ưu hiệu suất chuyển đổi.

Song song, hệ thống quản lý tương tác từ xa giúp lọc bình luận, ưu tiên các câu hỏi quan trọng và đảm bảo an toàn thương hiệu mà không cần gia tăng nguồn lực tại chỗ. Việc tự động hóa các thao tác như ghim sản phẩm cũng giúp giảm tải cho host, giúp host tập trung nhiều hơn vào tương tác với người xem.

Sau mỗi phiên phát sóng, giải pháp OnPoint - Stickler tiếp tục chuẩn hóa dữ liệu và tối ưu hiệu suất. Các chỉ số như GMV, hiệu suất host, hành vi người xem và mức độ tương tác được tổng hợp thành báo cáo chi tiết, lưu trữ thành hệ thống dữ liệu nội bộ.

"Điều này giúp doanh nghiệp có thể đánh giá hiệu quả từng chiến dịch, đồng thời xây dựng nền tảng dữ liệu để liên tục cải thiện các phiên livestream tiếp theo", đại diện Stickler cho hay.

Bên cạnh đó, hệ thống kiểm duyệt nội dung tự động giúp đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn của nền tảng và thương hiệu, trong khi dữ liệu so sánh chuẩn theo ngành hàng hỗ trợ doanh nghiệp xác định rõ vị thế và cơ hội tăng trưởng.

Hậu trường livestream và ekip vận hành của OnPoint. Ảnh: OnPoint

Trước đây, việc triển khai livestream quy mô lớn từng tiêu tốn nhiều thời gian cho khâu kịch bản, điều phối và nhân sự. Sự hợp tác giữa OnPoint và Stickler đã đơn giản hóa quy trình này nhờ khả năng tự động hóa của AI, từ việc xây dựng kịch bản, thiết lập trình tự sản phẩm (run of show) đến chọn thời điểm khuyến mãi.

Điều này giúp rút ngắn thời gian chuẩn bị và tăng tần suất phiên live. Đồng thời, việc lựa chọn và đào tạo host cũng hiệu quả hơn khi AI hỗ trợ kết nối mạng lưới nhân sự phù hợp với từng ngành hàng và tệp khán giả mục tiêu.

"Nhờ công nghệ AI của Stickler, các chương trình livestream được tối ưu từ khâu chuẩn bị đến hậu kiểm, giúp rút ngắn thời gian triển khai, nâng cao chất lượng nội dung và cải thiện hiệu quả chuyển đổi", đại diện OnPoint cho hay.

Hợp tác với Stickler là bước tiếp theo trong chiến lược số hóa toàn diện hoạt động livestream của OnPoint. Trước đó, doanh nghiệp đã triển khai hệ thống quản lý livestream trên nền tảng Lark, phối hợp cùng Rikkei Digital, cho phép quản lý dữ liệu tập trung, chuẩn hóa quy trình và theo dõi trạng thái theo thời gian thực trên quy mô hơn 250 nhãn hàng.

Sự kết hợp giữa Lark và Stickler thể hiện định hướng xây dựng hệ sinh thái livestream toàn diện của OnPoint, trong đó Lark đóng vai trò nền tảng vận hành nội bộ; Stickler bổ sung năng lực AI ở lớp nội dung và phân tích, tạo thành một quy trình khép kín từ vận hành đến tăng trưởng.

OnPoint là đối tác thương mại số toàn diện tại Đông Nam Á, hoạt động theo mô hình End-to-End Brand Commerce (E2E), cung cấp hệ sinh thái giải pháp đồng bộ từ vận hành, marketing đến dữ liệu và công nghệ, đồng hành cùng hơn 250 nhãn hàng tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Stickler là nền tảng quản lý livestream ứng dụng AI có trụ sở chính tại Singapore, hoạt động mạnh ở khu vực Đông Nam Á, bao phủ toàn bộ vòng đời phát sóng từ xây dựng kịch bản, vận hành theo thời gian thực đến phân tích hiệu suất sau phiên live.

Thế Đan