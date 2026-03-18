Ông Zelensky tặng Vua Charles iPad hiển thị tình hình chiến trường Ukraine

Tổng thống Ukraine tặng Vua Anh iPad có phần mềm theo dõi diễn biến chiến trường Ukraine theo thời gian thực, nhằm củng cố hợp tác song phương.

Trong cuộc yết kiến Vua Anh Charles III ngày 17/3, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã giới thiệu phần mềm cho phép theo dõi các đợt không kích nhằm vào Ukraine theo thời gian thực. Ông trình bày trên một máy tính bảng và tặng thiết bị này cho Vua Anh.

"Chiếc iPad này hiển thị mọi đòn đánh diễn ra trên bầu trời, vùng biển Ukraine, cũng như các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào Nga, gồm điểm phóng, đường bay, mục tiêu tiềm năng và hiệu quả ứng phó tổng thể. Nó cho phép chúng tôi kiểm soát mức độ an toàn của người dân, cơ sở hạ tầng và lĩnh vực năng lượng theo thời gian thực", ông Zelensky giới thiệu.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Vua Anh Charles III ở London, ngày 17/3. Ảnh: AFP

Lãnh đạo Ukraine nói thủ tướng, bộ trưởng quốc phòng và các chỉ huy quân sự cấp cao nhất của nước này mỗi người đều được trang bị một thiết bị tương tự. Ông Zelensky nhận định công nghệ này là bằng chứng cho thấy hệ thống an ninh hiện đại có thể được phát triển nhanh, với chi phí thấp hơn so với các mô hình phòng thủ truyền thống.

Phần mềm còn cho phép xác minh tổn thất của đối phương, kèm bằng chứng video. Theo ông Zelensky, 90% tổn thất của Nga trên chiến trường hiện nay là do drone Ukraine gây ra và tỷ lệ đánh chặn của phòng không Ukraine vào khoảng 87%.

Lãnh đạo Ukraine nói khi Nga tập kích quy mô lớn ngày 14/3, lực lượng Ukraine đã theo dõi toàn bộ quá trình ứng phó trên iPad. "Thay vì đẩy con người vào chỗ nguy hiểm, chúng ta cần sử dụng những công cụ như chiếc iPad này".

Nga hiện kiểm soát khoảng 20% lãnh thổ Ukraine và đang yêu cầu Kiev từ bỏ toàn bộ tỉnh Donetsk ở miền đông như một điều kiện của thỏa thuận ngừng bắn. Moskva cảnh báo sẽ chiếm phần còn lại của Donetsk bằng vũ lực nếu Kiev không nhượng bộ trên bàn đàm phán.

Các vùng lãnh thổ Nga kiểm soát tại Ukraine tính đến tháng 2/2026. Đồ họa: CBC

Ukraine bác bỏ yêu cầu này và tuyên bố sẽ không ký thỏa thuận nếu không có bảo đảm an ninh từ đồng minh, trong đó có Mỹ. Nga bác bỏ đề xuất của Ukraine về việc triển khai binh sĩ châu Âu để đảm bảo an ninh tại Ukraine sau khi đạt được thỏa thuận ngừng bắn.

Nỗ lực đối thoại dường như đang bị đình trệ, giữa lúc Mỹ tập trung vào xung đột ở Trung Đông. Ukraine trước đó cho biết có kế hoạch tổ chức đối thoại tại thủ đô Abu Dhabi của UAE, một trong các địa điểm đang hứng đòn trả đũa của Iran.

Cuộc chiến kéo dài 4 năm khiến Ukraine, vốn đã là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu trước khi xung đột nổ ra, chịu thiệt hại nghiêm trọng. Theo báo cáo chung của Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu và Liên Hợp Quốc phối hợp với Kiev công bố hôm 23/2, chi phí tái thiết sau chiến sự ước tính lên tới khoảng 588 tỷ USD trong thập niên tới.

Đức Trung (Theo Ukrainska Pravda, AFP, Guardian)