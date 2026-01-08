Ông Zelensky kêu gọi Mỹ 'tiến hành chiến dịch' với lãnh đạo Chechnya

Ông Zelensky cho rằng Mỹ có thể tiến hành chiến dịch nhằm vào lãnh đạo Chechnya, tương tự vụ bắt ông Maduro, nhằm gửi thông điệp tới Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 7/1 nói rằng chiến dịch đột kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cho thấy Mỹ có thể gây ảnh hưởng đến Nga nếu thực sự muốn.

"Mỹ cần gây áp lực lên Nga. Họ có công cụ và họ biết cách hành động. Trường hợp của ông Maduro là ví dụ. Mỹ đã tiến hành chiến dịch và cả thế giới đều thấy kết quả họ đạt được. Họ thực hiện rất chóng vánh. Hãy để Mỹ thực hiện chiến dịch nào đó với người tên là Kadyrov. Có lẽ khi đó Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thấy và phải suy ngẫm", ông cho hay.

Tổng thống Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Paris, Pháp ngày 6/1. Ảnh: AFP

Ông Ramzan Kadyrov là thượng tướng Vệ binh Quốc gia Nga và giữ chức lãnh đạo Cộng hòa Chechnya từ năm 2007. Ông được đánh giá là đồng minh thân cận của Tổng thống Putin, ủng hộ mạnh mẽ chiến dịch ở Ukraine và đã triển khai lực lượng đặc nhiệm đến đây tham chiến.

Lãnh đạo Chechnya nhanh chóng đáp trả Tổng thống Zelensky bằng bài đăng trên mạng xã hội, trong đó cáo buộc lãnh đạo Ukraine đang cố phá hoại tiến trình đàm phán hòa bình và kêu gọi ông Zelensky "hãy tự hành động".

"Ông ấy đề nghị chính quyền Mỹ bắt cóc tôi. Zelensky ám chỉ sẽ không ngại đứng sang một bên và quan sát từ khoảng cách an toàn khi để người khác trừng phạt kẻ đã xúc phạm ông ấy. Hãy giữ thể diện và đừng tự làm bẽ mặt mình. Nếu là đàn ông, ông nên hiểu những lời lẽ và yêu cầu của mình nghe bẽ bàng đến chừng nào", lãnh đạo Chechnya cho hay.

Lãnh đạo Chechnya Ramzan Kadyrov phát biểu tại thủ đô Grozny hồi năm 2022. Ảnh: AP

Mỹ rạng sáng 3/1 tiến hành chiến dịch "Quyết tâm Tuyệt đối", triển khai khoảng 150 máy bay đồng loạt không kích nhiều mục tiêu ở Venezuela, tạo điều kiện cho đặc nhiệm di chuyển bằng trực thăng vào thủ đô Caracas để bắt vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro. Chiến dịch của Mỹ đã vấp chỉ trích mạnh mẽ từ Liên Hợp Quốc và nhiều nước trên thế giới.

Trong cuộc họp báo diễn ra ở Kiev sau đó vài giờ, ông Zelensky đùa rằng Mỹ cũng nên tiến hành chiến dịch tương tự nhằm vào Tổng thống Nga.

Huyền Lê (Theo AFP, RT)