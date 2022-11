Ông Zelensky kêu gọi LHQ ngăn Nga tập kích hạ tầng Ukraine

Tổng thống Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an hành động để ngăn Nga tập kích hạ tầng quan trọng của Ukraine, trong bối cảnh mùa đông đang đến gần.

"Hôm nay chỉ là một ngày chúng tôi phải hứng chịu 70 tên lửa. Đó là công thức khủng bố của Nga", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu qua video tại cuộc họp Hội đồng Bảo an ngày 23/11. Theo ông Zelensky, các bệnh viện, trường học, hạ tầng vận tải và khu vực dân cư ở Ukraine đều bị tập kích.

Ukraine đang chờ đợi "một phản ứng rất cứng rắn" từ thế giới với các đợt tập kích ngày 23/11, ông Zelensky bổ sung.

Ông Zelensky đưa ra bình luận sau khi giới chức Ukraine nói Nga ngày 23/11 tập kích tên lửa vào hạ tầng ở Kiev và nhiều thành phố khác, gây mất điện, nước, và khiến ít nhất 6 người thiệt mạng. Valeriy Zaluzhniy, tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, nói họ đánh chặn được 51 trong số 67 tên lửa hành trình Nga.

Moskva chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 3/11. Ảnh: AFP.

Hội đồng Bảo an khả năng cao không có động thái nào, do Nga là một trong 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết tại cơ quan này. Ông Zelensky kêu gọi Hội đồng Bảo an không cho phép Nga bỏ phiếu về quyết định liên quan đến hành động của Moskva.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Linda Thomas-Greenfield nói Nga "rõ ràng đang vũ khí hóa mùa đông để khiến người dân Ukraine khốn khổ".

Đại sứ Nga tại LHQ Vasily Nebenzya bác bỏ cái ông gọi là "những lời đe dọa và tối hậu thư liều lĩnh" từ Ukraine và phương Tây, cho rằng việc ông Zelensky phát biểu qua video là trái với các quy định của Hội đồng Bảo an.

Theo ông Nebenzya, hạ tầng của Ukraine thiệt hại do chính các tên lửa phóng từ hệ thống phòng không rơi xuống khu dân cư sau khi nhắm bắn vào tên lửa Nga. Ông kêu gọi phương Tây dừng cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine.

Như Tâm (Theo Reuters)