Ông Zelensky: Dây chuyền sản xuất tên lửa Flamingo từng bị Nga phá hủy

Tổng thống Zelensky cho biết một dây chuyền sản xuất tên lửa hành trình Flamingo từng bị Nga phá hủy, song đã nối lại hoạt động sau đó.

Phát biểu trước báo giới bên lề Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Kiev hiện chỉ có số lượng ít tên lửa hành trình Flamingo, song đã thu được kết quả từ những cuộc tập kích bằng loại vũ khí tầm xa nội địa này.

Trong số đó có cuộc tấn công gần đây của Ukraine nhằm vào thao trường Kapustin Yar ở Nga, nơi được cho là bãi phóng tên lửa siêu vượt âm Oreshnik.

Ông Zelensky phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich ở Đức hôm 14/2. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine cũng lưu ý nước này cần gia tăng tốc độ sản xuất tên lửa Flamingo. "Điều quan trọng hiện nay là tăng sản lượng. Một dây chuyền sản xuất lớn đã bị Nga phá hủy trong đòn tập kích tên lửa, song giờ tôi có thể nói rằng nó đã được di dời và nối lại hoạt động", ông cho hay.

Tổng thống Ukraine không tiết lộ cụ thể dây chuyền sản xuất trên bị phá hủy khi nào, Bộ Quốc phòng Nga cũng chưa bình luận về thông tin. Cơ quan này hồi tháng 10/2025 thông báo tập kích xưởng lắp ráp tên lửa Flamingo của Ukraine, song không nêu chi tiết.

Tên lửa hành trình Flamingo do công ty Fire Point của Ukraine sản xuất, được quảng bá là có đầu đạn nặng 1.150 kg và tầm bắn 3.000 km, xa hơn mọi loại vũ khí phương Tây viện trợ cho Kiev.

Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine hôm 12/2 thông báo phóng tên lửa Flamingo, được cho là ít nhất 6 quả, nhằm vào kho đạn tại tỉnh Volgograd thuộc Nga, gây ra các vụ nổ lớn.

Hôm 5/2, cơ quan này tiết lộ lực lượng Ukraine hồi tháng 1 tiến hành "loạt cuộc tập kích thành công" nhằm vào thao trường Kapustin Yar ở tỉnh Astrakhan bằng vũ khí tầm xa nội địa, trong đó có dòng Flamingo.

Tên lửa Flamingo tại xưởng của Fire Point hồi tháng 8/2025. Ảnh: AP

Truyền thông Ukraine nhận định "các cuộc tấn công thành công liên tiếp" vào những cơ sở được bảo vệ kỹ lưỡng của Nga cho thấy dòng Flamingo có thể đã được nâng cấp. Theo các thông tin xuất hiện trước đó, Kiev có kế hoạch trang bị hệ thống giúp Flamingo bay được ở độ cao thấp, nhiều khả năng là công nghệ khớp ảnh địa hình (TERCOM).

Hệ thống này hoạt động bằng cách dùng radar chuyên dụng hoặc máy đo độ cao bằng sóng radar để đọc địa hình bên dưới và so sánh với bản đồ lưu sẵn để di chuyển đến mục tiêu, do đó không phụ thuộc vào tín hiệu vệ tinh và tăng khả năng kháng nhiễu. Ngoài ra, bay ở độ cao thấp cũng giúp tên lửa khó bị radar mặt đất phát hiện.

Phạm Giang (Theo RBC Ukraine, TASS)