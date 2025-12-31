Ông Zelensky bàn với ông Trump 'về khả năng triển khai lính Mỹ tới Ukraine'

Tổng thống Zelensky cho biết Kiev đang trao đổi với Washington về khả năng điều binh sĩ Mỹ đến Ukraine trong khuôn khổ các biện pháp đảm bảo an ninh.

Trong cuộc họp báo trực tuyến hôm 30/12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hiện diện của quân nhân Mỹ ở nước này sẽ là sự tăng cường an ninh lớn đối với Kiev.

"Chúng tôi đương nhiên đang thảo luận về vấn đề này với Tổng thống Trump và các đại diện của liên minh. Điều đó sẽ thể hiện lập trường mạnh mẽ về đảm bảo an ninh", ông nói.

Lãnh đạo Ukraine cho biết sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin, dù ông từng nhấn mạnh rằng hai bên đang rất thiếu tin tưởng lẫn nhau.

"Tôi nói với Tổng thống Trump và giới lãnh đạo châu Âu rằng mình sẵn sàng gặp Tổng thống Putin theo bất kỳ hình thức nào. Tôi không sợ bất kỳ hình thức nào cả, song vấn đề chính là người Nga không được sợ hãi", ông Zelensky cho hay.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc gặp ở dinh thự Mar-a-Lago hôm 28/12. Ảnh: AP

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cùng ngày cũng ám chỉ về khả năng binh sĩ Mỹ được triển khai đến tuyến tiếp xúc giữa Nga và Ukraine, song không nêu chi tiết. Ông nhận định rằng có thể đạt được hòa bình ở Ukraine trong vài tuần nữa nhờ đảm bảo an ninh từ Mỹ, dù cảnh báo chưa thể chắc chắn một cách tuyệt đối.

Nhà Trắng chưa bình luận về phát biểu của ông Zelensky hay ông Tusk.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 28/12 cho biết ông và Tổng thống Zelensky "có thể đã tiến đến rất gần" một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine, dù vẫn còn tồn tại vấn đề "gai góc" về lãnh thổ.

Ông Trump tỏ ra thận trọng hơn ông Zelensky về vấn đề đảm bảo an ninh, song khẳng định hai bên đã đi được 95% quãng đường để tiến tới thỏa thuận, đồng thời bày tỏ kỳ vọng các nước châu Âu sẽ đảm nhận phần lớn trách nhiệm với sự hậu thuẫn của Mỹ.

Vấn đề lãnh thổ hiện là điểm khó đạt đồng thuận trong nỗ lực tìm kiếm hòa bình tại Ukraine. Nga muốn kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, trong khi Ukraine đề xuất đóng băng chiến tuyến hiện tại.

Trong nỗ lực tìm kiếm thỏa hiệp, Mỹ đề nghị Ukraine rút khỏi các khu vực còn nắm giữ ở Donbass để thiết lập vùng kinh tế tự do, song chưa rõ vùng này sẽ hoạt động như thế nào trên thực tế.

Nga ngày 30/12 cho biết lập trường đàm phán của nước này sẽ trở nên cứng rắn hơn, liên quan cáo buộc Ukraine phóng máy bay không người lái (UAV) tấn công dinh thự của Tổng thống Putin tại tỉnh Novgorod. Ukraine đã bác bỏ cáo buộc trên.

Phạm Giang (Theo Reuters)