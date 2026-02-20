Ông Trump yêu cầu công bố tài liệu về người ngoài hành tinh

Tổng thống Mỹ sẽ yêu cầu Bộ trưởng Quốc phòng và các cơ quan liên quan khởi động công bố tài liệu về người ngoài hành tinh.

"Đáp ứng sự quan tâm rất lớn hiện nay, tôi sẽ chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng, cũng như các bộ và cơ quan liên quan, khởi động quy trình xác định và công bố tài liệu chính phủ liên quan người ngoài hành tinh và sự sống ngoài hành tinh, các hiện tượng trên không chưa xác định (UAP) và vật thể bay không xác định (UFO)", Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/2 thông báo trên Truth Social.

Lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh "tất cả và bất kỳ thông tin nào liên quan những vấn đề phức tạp nhưng cực kỳ thú vị và quan trọng này" đều sẽ được xem xét công bố. Ông kết thúc thông điệp bằng câu "Chúa phù hộ nước Mỹ". Bài đăng của Tổng thống Trump sau đó được chia sẻ lại trên tài khoản X của Nhà Trắng.

Lầu Năm Góc đã theo dõi nhiều trình báo tại Mỹ và trên thế giới về UAP trong nhiều thập kỷ. Trong một báo cáo năm 2024, quân đội Mỹ cho biết chưa có bất kỳ cuộc điều tra nào của chính phủ về UAP đủ khả năng xác nhận sự tồn tại của sự sống ngoài Trái Đất.

Hình ảnh vật thể bay được phi công hải quân Mỹ nhìn thấy tại Florida vào đầu năm 2015. Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ

Thông báo của ông Trump được đưa ra vài ngày sau khi người tiền nhiệm Barack Obama gây xôn xao dư luận với phát biểu "người ngoài hành tinh có thật" trên một chương trình podcast. Ông Obama bổ sung rằng mình chưa tận mắt nhìn thấy người ngoài hành tinh, song chắc chắn rằng họ không bị giam trong Khu vực 51 ở Nevada vì nơi này không có cơ sở bí mật dưới lòng đất.

"Trừ khi có một âm mưu khổng lồ và họ giấu cả tổng thống Mỹ", ông Obama nói.

Sau khi các phát biểu gây xôn xao trên mạng, ông Obama đính chính thông điệp của mình qua bài đăng trên Instagram. Cựu tổng thống Mỹ lập luận rằng vũ trụ rộng lớn khiến khả năng có sự sống ở nơi khác là cao, song khoảng cách giữa các hệ sao quá xa nên khả năng con người đã được người ngoài hành tinh ghé thăm là thấp và ông không thấy bằng chứng nào trong nhiệm kỳ cho thấy đã có tiếp xúc với các nền văn minh ngoài Trái Đất.

Trong phần trao đổi với báo chí trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 19/2, Tổng thống Trump nói với phóng viên rằng ông không chắc liệu người ngoài hành tinh có tồn tại hay không, nhưng cho rằng cựu tổng thống Obama đã phạm sai lầm lớn khi để lộ thông tin mật.

"Ông ấy không nên làm vậy. Tôi có lẽ sẽ giúp ông ấy thoát rắc rối bằng cách giải mật tài liệu", ông Trump nói.

Mối quan tâm đối với UAP tăng mạnh trong những năm gần đây, thu hút sự chú ý của các nghị sĩ và giới chức quốc phòng. Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Công bố Hiện tượng dị thường Chưa xác định (UAPDA) năm 2023, còn Bộ Quốc phòng thành lập Văn phòng về Giải quyết Hiện tượng dị thường Trên mọi lĩnh vực (AARO) để tiếp tục xem xét các sự việc liên quan.

Thanh Danh (Theo CBS, Fox, Reuters)