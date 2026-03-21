Ông Trump tuyên bố không muốn thỏa thuận ngừng bắn với Iran

Ông Trump tuyên bố không muốn thỏa thuận ngừng bắn khi Mỹ đang gây tổn thất nặng nề cho Iran, nhưng sẽ xem xét giảm dần hoạt động quân sự.

"Tôi nghĩ chúng ta đã thắng. Tôi không muốn thỏa thuận ngừng bắn. Quý vị không thể ngừng bắn khi đang thực sự phá hủy đối phương", Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 20/3, đề cập tới chiến dịch tập kích Iran.

Ông Trump thêm rằng Mỹ đã "tiến rất gần" đến các mục tiêu của chiến dịch và đang "cân nhắc giảm dần các hoạt động quân sự lớn".

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại khuôn viên Nhà Trắng ngày 20/3. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ cho hay các quốc gia khác sẽ phải chịu trách nhiệm bảo vệ tuyến hàng hải qua eo biển Hormuz, nơi vận chuyển 20% nguồn cung dầu toàn cầu nhưng hiện bị Iran phong tỏa.

"Các nước sử dụng eo biển Hormuz sẽ phải bảo vệ và kiểm soát tuyến đường này khi cần thiết, nhưng Mỹ thì không. Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ nỗ lực của họ tại Hormuz, nhưng điều đó sẽ không còn cần thiết một khi mối đe dọa từ Iran bị loại bỏ", ông nói.

Ông chủ Nhà Trắng cho rằng Washington muốn đối thoại với Tehran nhưng "không có ai để nói chuyện" sau khi chiến dịch tập kích khiến lãnh tụ tối cao Ali Khamenei và nhiều quan chức cấp cao Iran thiệt mạng.

Axios đưa tin rằng Mỹ đang cân nhắc khả năng đổ quân kiểm soát hoặc phong tỏa trung tâm dầu mỏ trên đảo Kharg để gây áp lực với Tehran. Khi được phóng viên AFP hỏi về ý định này, ông Trump nói "tôi có thể có hoặc cũng có thể không".

Một quan chức cấp cao Iran sau đó nói với CNN rằng Tehran không tin Washington đang cân nhắc giảm dần hoạt động quân sự. "Iran không thấy dấu hiệu nào như vậy. Chúng tôi kết luận rằng lực lượng quân sự của đối phương tại đây vẫn chưa có thay đổi đáng kể", người này nói.

Vị trí eo biển Hormuz và các nước trong khu vực. Đồ họa: Guardian

Ba tuần trôi qua, xung đột giữa Iran với Mỹ - Israel chưa có dấu hiệu hạ nhiệt và đã khiến hơn 2.000 người thiệt mạng. Ngoài các mục tiêu quân sự ban đầu, cuộc chiến đang lan sang nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng trên khắp khu vực, đe dọa nguồn cung dầu khí và khiến thị trường năng lượng toàn cầu chao đảo.

Iran ngày 20/3 tiếp tục tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng ở vùng Vịnh. Nhà máy lọc dầu lớn Mina Al-Ahmadi của Kuwait đã bị tập kích bằng máy bay không người lái và dẫn tới hỏa hoạn, nhưng đám cháy sau đó đã được kiểm soát.

Trước đó một ngày, Iran tấn công cơ sở khí đốt tự nhiên Ras Laffan quan trọng của Qatar, gây thiệt hại trên diện rộng. Công ty năng lượng nhà nước Qatar cho biết vụ tập kích có thể khiến họ mất 20 tỷ USD doanh thu mỗi năm và cần 5 năm để khắc phục.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)