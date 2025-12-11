Ông Trump tin có thể chấm dứt xung đột Campuchia - Thái Lan

Tổng thống Mỹ cho rằng ông có thể thúc đẩy Campuchia - Thái Lan chấm dứt xung đột, dự kiến điện đàm với lãnh đạo hai nước này.

"Tôi nghĩ mình sẽ gọi điện cho họ vào ngày mai", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng ngày 10/12, nhắc về kế hoạch điện đàm với lãnh đạo Campuchia và Thái Lan.

Ông Trump nói thêm hai quốc gia "đã xung đột trong thời gian dài" và ông từng giải quyết xong vấn đề đó, đề cập tới nỗ lực trung gian hòa giải của Mỹ hồi tháng 10. Tổng thống Mỹ cũng khen lãnh đạo Campuchia và Thái Lan là "những lãnh đạo tuyệt vời".

"Tôi cho rằng mình có thể khiến họ ngừng xung đột", ông nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 21/11. Ảnh: AP

Ông Trump hồi tháng 10 dùng sức ép thuế quan để Campuchia - Thái Lan ngồi vào bàn đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột kéo dài 5 ngày ở khu vực biên giới hồi tháng 7. Tuy nhiên, hai nước láng giềng sau đó nhiều lần cáo buộc đối phương không tuân thủ thỏa thuận.

Căng thẳng Campuchia - Thái Lan tái bùng phát thành đụng độ vào ngày 7/12, khi binh sĩ hai nước đấu súng dọc biên giới tranh chấp. Hai bên trong những ngày tiếp theo sử dụng các vũ khí hạng nặng, trong đó có tiêm kích F-16 và pháo phản lực phóng loạt, tập kích mục tiêu dọc biên giới tranh chấp, khiến một số binh sĩ và dân thường thiệt mạng.

Tính từ đầu tháng 7 tới nay, ít nhất 50 người, cả dân thường và binh sĩ, ở hai bên đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh, hơn 300.000 người phải sơ tán khỏi các khu vực xung đột.

Ngọc Ánh (Theo AFP)