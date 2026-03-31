Ông Trump tiếp tục dọa 'xóa sổ toàn bộ' nhà máy điện của Iran

Ông Trump dọa phá hủy toàn bộ nhà máy điện, giếng dầu, cơ sở lọc nước biển của Iran nếu nước này không chấp nhận thỏa thuận với Mỹ.

Trong bài đăng trên mạng xã hội ngày 30/3, Tổng thống Donald Trump cảnh báo khả năng Mỹ tung "những đòn đánh dữ dội" vào hạ tầng năng lượng và an ninh nguồn nước của Iran, nếu Tehran không sớm chấp nhận thỏa thuận với Washington và lập tức mở lại eo biển Hormuz.

"Chúng tôi sẽ kết thúc 'chuyến thăm thân thiện' tại Iran bằng cách cho nổ tung và xóa sổ toàn bộ nhà máy điện, giếng dầu và có thể cả những cơ sở khử mặn của họ cùng với đảo Kharg. Chúng tôi trước đây đã cố tình không động đến những mục tiêu này", ông viết.

Tổng thống Trump cũng khẳng định Mỹ đang đối thoại nghiêm túc với "một chính quyền mới, biết suy nghĩ hơn tại Iran" nhằm chấm dứt chiến sự.

Tehran trước đó bác bỏ tuyên bố của ông Trump rằng hai bên đang đàm phán và Iran đã chấp nhận phần lớn nội dung trong bản kế hoạch 15 điểm mà Mỹ gửi qua trung gian Pakistan.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei khẳng định" không có cuộc thương lượng nào với Mỹ" trong một tháng qua. Ông nhấn mạnh Iran đang tập trung toàn bộ nguồn lực để phòng vệ trước các hoạt động quân sự của Mỹ, đồng thời tuyên bố Tehran chưa quên những nỗ lực đàm phán thất bại trước đây với Washington.

Trước những lo ngại rằng tập kích các cơ sở dân sự như nhà máy khử mặn có thể vi phạm luật pháp quốc tế, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt khẳng định quân đội Mỹ sẽ luôn hành động "trong khuôn khổ pháp luật". Bà giải thích rằng Tổng thống Trump đang gây sức ép để buộc Iran chấp nhận đàm phán, đồng thời cảnh báo năng lực quân sự của Mỹ "vượt xa tưởng tượng".

Quan chức Nhà Trắng cho biết động thái điều động hàng nghìn lính bộ binh tới Trung Đông là để "đa dạng hóa tối đa" danh sách phương án cho Tổng thống Trump, song nhấn mạnh Washington vẫn theo đuổi giải pháp ngoại giao.

Khi được hỏi liệu ông Trump muốn chấm dứt hay leo thang xung đột, bà Leavitt nói Tổng thống Mỹ đang tập trung vào các mục tiêu của chiến dịch, đồng thời khẳng định ngoại giao vẫn là lựa chọn ưu tiên số một. Bà cho biết nếu có cơ hội đạt thỏa thuận, ông Trump sẵn sàng lắng nghe, nhưng điều đó không làm thay đổi các mục tiêu quân sự đã đề ra.

Ông Trump hôm 21/3 ra tối hậu thư yêu cầu Iran mở cửa eo biển Hormuz trong 48 giờ, nếu không muốn bị đánh sập toàn bộ hệ thống điện trên cả nước. Tuy nhiên, chỉ vài giờ trước khi tối hậu thư hết hạn, Tổng thống Mỹ gia hạn thêm 5 ngày, nói rằng hai bên đang đàm phán chấm dứt xung đột.

Các lãnh đạo Iran lập tức bác bỏ thông tin đang đàm phán với Mỹ. Dù vậy, khi thời hạn 5 ngày trôi qua, Tổng thống Trump lại tiếp tục gia hạn thêm 10 ngày, nói rằng Iran "đang rất muốn đạt thỏa thuận". Tehran cũng bác tuyên bố này của ông.

Thanh Danh (Theo CNN, Reuters)