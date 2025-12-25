Ông Trump tặng chìa khóa Nhà Trắng cho Tổng thống Hàn Quốc

Tổng thống Trump tặng người đồng cấp Hàn Quốc chìa khóa vàng vào Nhà Trắng, như một cách ghi nhận quan hệ tốt đẹp giữa hai nước.

Ông Kang Hoon-sik, Chánh văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, ngày 24/12 thông báo ông Lee là người thứ năm nhận được chìa khóa vàng Nhà Trắng từ Tổng thống Donald Trump. Đây là hành động đáp lễ lại việc Tổng thống Hàn Quốc đã tặng ông Trump bản sao vương miện vàng Cheonmachong trước đó.

Chìa khóa Nhà Trắng ông Trump tặng cho Tổng thống Hàn Quốc. Ảnh: Korea Times

Chiếc chìa khóa vàng này do chính Tổng thống Trump thiết kế, được đựng trong hộp gỗ mô phỏng hình ảnh Nhà Trắng cùng dòng chữ "chìa khóa Nhà Trắng". Đây là món quà lãnh đạo Mỹ tặng cho những người thân thiết, ngụ ý họ có thể tới Nhà Trắng bất cứ lúc nào.

Ông Trump từng tặng chìa khóa Nhà Trắng cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cựu thủ tướng Nhật Bản Taro Aso, tỷ phú Elon Musk và cầu thủ bóng đá Cristiano Ronaldo.

Jared Kushner, con rể của Tổng thống Trump, từng kể về giá trị của chìa khóa này, cho biết khi ông Trump trao tặng chiếc chìa khóa đầu tiên cho Thủ tướng Netanyahu vào năm 2020, đã nói thêm rằng: "Ngay cả sau khi tôi rời nhiệm sở, chỉ cần ông đưa chiếc chìa khóa này đến cổng chính Nhà Trắng, họ sẽ cho ông vào".

Chánh văn phòng của Tổng thống Hàn Quốc kỳ vọng món quà mang ý nghĩa đặc biệt này sẽ trở thành biểu tượng cho mối quan hệ bền chặt giữa Seoul và Washington.

Ngọc Ánh (Theo Korea Times, Chosun Daily, Yonhap)