Ông Trump sẽ triệu tập sếp Amazon, Google, buộc tự cấp điện cho trung tâm dữ liệu

Các gã khổng lồ công nghệ Amazon, Google, Meta sẽ gặp Tổng thống Trump tuần tới, ký cam kết “tự cung tự cấp” điện cho các trung tâm dữ liệu của họ.

Taylor Rogers, phát ngôn viên Nhà Trắng, xác nhận với CNBC về cuộc triệu tập các giám đốc điều hành Amazon, Google, Meta, Microsoft, xAI, Oracle và OpenAI ngày 25/2. Cam kết "tự cung tự cấp" điện nói trên được đặt ra trong bối cảnh người Mỹ phản đối dữ dội các trung tâm dữ liệu, cho rằng chúng là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện gia đình tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang tại Điện Capitol, Washington, Mỹ, ngày 24/2. Ảnh: Reuters

Cuộc triệu tập sẽ diễn ra ngày 4/3. Theo cam kết, các công ty công nghệ phải xây dựng, hoặc tự mua nguồn điện riêng khi xây mới các trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Phát ngôn viên Nhà Trắng cho biết động thái trên nhằm đảm bảo hóa đơn tiền điện của người Mỹ không tăng trong cuộc đua công nghệ.

Cam kết này được ông Trump tiết lộ sơ lược trong bài phát biểu Thông điệp Liên bang hôm thứ Ba, được gọi là một "cam kết bảo vệ người tiêu dùng". "Chúng tôi nói với các tập đoàn công nghệ rằng họ có nghĩa vụ tự đáp ứng nhu cầu điện năng. Họ có thể xây dựng nhà máy điện riêng để không ảnh hưởng tới túi tiền của người dân", ông Trump nói.

Các trung tâm dữ liệu đang phải đối mặt với sự phản đối của cộng đồng dân cư khắp nước Mỹ. Họ cho rằng hóa đơn tiền điện tăng cao là do lượng điện tiêu thụ khổng lồ của các cơ sở này.

Chính quyền Trump coi AI là một động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và là trụ cột của an ninh quốc gia Mỹ. Đây là một liên minh tiềm ẩn rủi ro chính trị cho Nhà Trắng trước thềm cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Tháng 11 năm ngoái, Thống đốc New Jersey Mikie Sherrill và Thống đốc Virginia Abigail Spanberger đã giành chiến thắng áp đảo các đối thủ đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử, bằng cách vận động chống lại giá điện tăng cao.

Bộ trưởng Năng lượng Chris Wright thêm rằng họ đã cảnh báo các công ty công nghệ về nguy cơ phản ứng dữ dội từ công chúng với niềm tin rằng các trung tâm dữ liệu đang làm tăng chi phí năng lượng. "Chúng tôi muốn thấy các trung tâm dữ liệu được phát triển. Nhưng để làm được điều đó, chúng ta cần khoản đầu tư ban đầu vào cơ sở hạ tầng lưới điện", ông nói.

Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum gọi cam kết này là BYOP (Bring your own power - hãy tự phát triển điện cho bạn), một cách chơi chữ theo phong trào BYOB (Bring your own bottle - hãy tự mang chai nước của bạn).

Ông Burgum thêm rằng không hóa đơn tiền điện nào tăng lên bởi các trung tâm dữ liệu, trừ một số bang tập trung phát triển năng lượng tái tạo với chính sách "ảo tưởng về khí hậu" như Virginia. Bởi lẽ họ chọn điện gió và mặt trời, thay vì các nguồn năng lượng rẻ hơn.

Google đã tiến một bước trên lộ trình "tự cung tự cấp điện". Hai ngày trước, họ thông báo sẽ xây dựng một trung tâm dữ liệu mới tại Pine Island, bang Minnesota. Cơ sở này được cung cấp 1,9 GW điện gió và mặt trời, kết hợp với hệ thống pin lưu trữ 300 MW, được cho là lớn nhất thế giới.

Để đẩy nhanh các dự án năng lượng sạch mà không làm tăng hóa đơn tiền điện của người dân, Google và Xcel Energy ký kết tại Minnesota Phí Tăng tốc Năng lượng Sạch (Clean Energy Accelerator Charge). Theo đó, gã khổng lồ công nghệ sẽ đầu tư 50 triệu USD để hỗ trợ Xcel lắp đặt nhiều pin lưu trữ nhỏ hơn trên toàn lưới điện, nhằm tăng công suất điện và giúp hệ thống ổn định hơn. Hợp đồng giữa hai bên sẽ giúp cộng đồng người dân trong khu vực tiếp cận điện sạch với giá cả phải chăng hơn, theo Google.

Bảo Bảo (theo CNBC, ABC)