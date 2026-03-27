Ông Trump sẽ ký lệnh khẩn trả lương cho nhân viên an ninh sân bay

Tổng thống Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh khẩn cấp, yêu cầu lập tức trả lương cho nhân viên an ninh sân bay, những người phải làm việc không lương một tháng qua.

"Đây không phải việc dễ làm, nhưng tôi sẽ làm", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 26/3, cho biết ông sẽ ký sắc lệnh khẩn cấp, yêu cầu Bộ An ninh Nội địa (DHS) lập tức chi trả lương cho nhân viên Cơ quan An ninh Vận tải Mỹ (TSA).

TSA là cơ quan phụ trách đảm bảo an ninh tại các điểm soi chiếu ở sân bay Mỹ. Khoảng 5.000 nhân viên TSA được coi là lao động thiết yếu và vẫn phải làm việc ngay cả khi DHS bị đóng cửa một phần do không được quốc hội cấp ngân sách hoạt động hơn một tháng qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 6/3. Ảnh: AFP

Hàng loạt nhân viên TSA đã xin nghỉ hoặc báo ốm, khi thời gian đóng cửa DHS đã kéo dài sang ngày thứ 41, kéo theo hàng loạt xáo trộn trong đi lại. Những nhân viên TSA này chuẩn bị bước sang kỳ lương thứ hai bị bỏ lỡ vào hôm nay, khiến cuộc sống của họ gặp nhiều khó khăn.

Tổng thống Mỹ giải thích rằng ông ký sắc lệnh khẩn cấp vì muốn nhanh chóng chấm dứt tình trạng hỗn loạn tại các sân bay, song không nêu chi tiết thời điểm thực hiện động thái này.

Về lý thuyết, Nhà Trắng có thể ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia để trả lương cho nhân viên TSA. Tuy nhiên, điều này có thể vấp phải sự phản đối tại quốc hội và kiện tụng ở tòa án.

Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể đạt được thỏa thuận chấm dứt thế bế tắc ngân sách của DHS, khiến các sân bay rơi vào cảnh ùn tắc vì thiếu hụt nhân viên soi chiếu an ninh.

Nhiều sân bay ghi nhận tỷ lệ nhân viên TSA báo nghỉ vượt 40%, và gần 500 trong tổng số gần 50.000 nhân viên cơ quan này đã bỏ việc kể từ khi đợt đóng cửa bắt đầu.

Theo quy định, nhân viên TSA có thể truy lĩnh tiền lương khi ngân sách được cấp lại, nhưng điều này không thể giải quyết khó khăn tài chính trước mắt. Lương trung bình năm của nhân viên TSA là 46.000-55.000 USD/năm.

Quyền lãnh đạo TSA Ha Nguyen McNeill ngày 25/3 cho biết nhiều nhân viên đã vỡ nợ, nhận giấy báo đuổi khỏi nhà, bị thu hồi xe, cắt điện nước. Một số phải bán máu, huyết tương, làm thêm các việc khác để trang trải cuộc sống.

Người dân ngủ vạ vật ở sân bay Mỹ Người dân chờ kiểm tra an ninh, ngủ vạ vật lúc 3h sáng tại sân bay quốc tế George Bush, Houston, bang Texas, ngày 25/3. Video: TikTok/hernameisbree

Các nghị sĩ đảng Dân chủ đang từ chối thông qua ngân sách cho DHS, với yêu cầu phải có những thay đổi nhằm siết lại các chiến dịch truy quét nhập cư của Tổng thống Trump.

Dự thảo ngân sách cho DHS đang bế tắc tại Thượng viện, nơi các thượng nghị sĩ, vốn chuẩn bị rời Washington để nghỉ xuân, phải "làm việc thâu đêm" để tìm kiếm thỏa hiệp.

"Đủ rồi", lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện John Thune, nghị sĩ Cộng hòa bang Nam Dakota, nói khi ông thông báo đã chuyển đề nghị mới cho phe Dân chủ.

Ông Thune không công bố chi tiết khuôn khổ mới, nhưng cho biết nó có nền tảng từ đề xuất mà phe Cộng hòa đưa ra vào cuối tuần trước, trước khi các cuộc đàm phán với Nhà Trắng và phe Dân chủ đổ vỡ.

Tuy nhiên, phe Dân chủ cho rằng các đề xuất của đảng Cộng hòa vẫn chưa đủ mạnh để đặt ra các rào chắn kiểm soát đối với lực lượng ICE, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) cùng các cơ quan liên bang khác đang tham gia các chiến dịch truy quét người nhập cư.

Đức Trung (Theo AP, WSJ, Washington Post)