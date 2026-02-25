Ông Trump ca ngợi nước Mỹ, chỉ trích đối thủ trong Thông điệp Liên bang

Tổng thống Trump tập trung ca ngợi thành tựu kinh tế, bảo vệ chính sách thuế và công kích phe Dân chủ, ít đề cập đến các vấn đề đối ngoại trong Thông điệp Liên bang đầu tiên của nhiệm kỳ hai.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc Thông điệp Liên bang đầu tiên trong nhiệm kỳ thứ hai vào tối 24/2 (sáng 25/2 giờ Hà Nội), trong bối cảnh ông đang đối mặt áp lực trong nhiều vấn đề chính sách và tỷ lệ ủng hộ sụt giảm.

Mở đầu bài phát biểu, Tổng thống Trump tuyên bố nước Mỹ đã trở lại, lớn mạnh, tốt đẹp, giàu có hơn và hùng mạnh hơn bao giờ hết. "Đây là thời kỳ hoàng kim của nước Mỹ", ông nói. Ông chỉ trích nhiệm kỳ của người tiền nhiệm Joe Biden, nói rằng bản thân đã tiếp nhận "một quốc gia đang khủng hoảng", nhưng nhấn mạnh chính quyền Mỹ vẫn đạt được sự chuyển mình chưa từng có và gọi đây là "bước ngoặt lịch sử".

Ông Trump tuyên bố nước Mỹ đã trở lại Ông Trump tuyên bố nước Mỹ đã trở lại khi đọc Thông điệp Liên bang tối 24/2. Video: X/RapidResponse47

Tổng thống Trump đề cao những nỗ lực của chính quyền trong đảm bảo an ninh biên giới Mỹ - Mexico, khẳng định Mỹ sẽ "luôn cho phép người dân nhập cảnh hợp pháp". Ông cũng nhấn mạnh chính quyền đã chấm dứt toàn bộ tình trạng vượt biên vào Mỹ trong 9 tháng qua.

"Giờ đây nước Mỹ đã có đường biên giới mạnh nhất và an toàn nhất trong lịch sử, vượt xa mọi giai đoạn trước. Trong 9 tháng qua, không có người nhập cư trái phép nào được phép vào Mỹ", ông nói, thêm rằng lượng fentanyl tuồn qua biên giới đã giảm kỷ lục 56% chỉ trong một năm.

Tổng thống Mỹ ca ngợi mức tăng của thị trường chứng khoán kể từ khi ông tái đắc cử cuối năm 2024. "Thị trường chứng khoán đã lập ba kỷ lục cao nhất mọi thời đại kể từ cuộc bầu cử. Hãy nghĩ xem, chỉ trong một năm đã giúp tăng các quỹ hưu trí, tài khoản 401K và khoản dự phòng tuổi nghỉ hưu cho hàng triệu, hàng triệu người Mỹ. Tất cả đều đang tăng lên", ông nói.

Đề cập đến chính sách đối ngoại với Venezuela, ông mô tả quốc gia này là "người bạn và đối tác mới của chúng ta", cho biết Mỹ đã nhập 80 triệu thùng dầu từ nước này.

Ông Trump phát biểu Thông điệp Liên bang tối 24/2. Ảnh: Reuters

Thành viên đội tuyển khúc côn cầu nam của Mỹ vừa vô địch Olympic Mùa Đông nằm trong số khách mời có mặt trong khán phòng và nhận được sự tán thưởng của những người có mặt. Ông Trump thông báo sẽ trao Huân chương Tự do của Tổng thống, phần thưởng dân sự cao quý nhất của Mỹ, cho thủ môn Connor Hellebuyck.

Tổng thống Trump ca ngợi những nỗ lực toàn diện của chính quyền Mỹ nhằm hủy bỏ các chương trình Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI) trên toàn quốc, đồng thời tuyên bố DEI "đã chấm dứt".

Ông trao Huân chương Công trạng cho hạ sĩ quan Scott Ruskan thuộc Tuần duyên Mỹ vì thành tích cứu hơn 160 người tại trại hè Camp Mystic ở bang Texas trong trận lũ lụt chết người vào mùa hè năm ngoái.

Đề cập vụ Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ nhiều loại thuế nhập khẩu mà ông áp đặt, Tổng thống Mỹ mô tả đây là phán quyết "rất đáng buồn". Các nghị sĩ Dân chủ vỗ tay khi ông Trump nhắc đến phán quyết về thuế quan, trong khi 4 Thẩm phán Tối cao Mỹ có mặt tại sự kiện không biểu lộ cảm xúc.

Ông Trump mô tả cộng đồng người Somalia ở bang Minnesota là "cướp biển", đề cập vụ bê bối gian lận liên quan vài chục người, trong đó có một số người nhập cư gốc Somalia, ở bang này. Theo ông, người Somalia và người nhập cư không có giấy tờ hợp pháp đã làm tăng chi phí y tế, phí bảo hiểm, tiền thuê nhà, thuế và đặc biệt là tỷ lệ tội phạm.

"Những tên cướp biển Somalia đang càn quét Minnesota nhắc nhở chúng ta rằng có những nơi trên thế giới mà nạn hối lộ, tham nhũng và tình trạng vô pháp là điều bình thường chứ không phải ngoại lệ. Việc nhập khẩu những nền văn hóa đó, thông qua chính sách nhập cư không hạn chế và biên giới mở, sẽ mang những vấn đề này đến nước Mỹ. Không có ví dụ nào gây sốc hơn Minnesota, nơi các thành viên của cộng đồng người Somalia đã biển thủ khoảng 19 tỷ USD từ tiền thuế của người dân Mỹ. Chúng tôi có toàn bộ thông tin, thực tế con số còn cao hơn nhiều", ông nói.

Tổng thống Trump thông báo rằng Nhà Trắng đã khởi động "cuộc chiến chống gian lận" từ 4 tháng trước và sẽ giao cho Phó tổng thống JD Vance lãnh đạo chiến dịch này. Theo ông những mô hình gian lận tương tự ở Minnesota đã xảy ra tại California, Massachusetts và Maine.

Ông Trump sau đó đề nghị tất cả nghị sĩ trong khán phòng đứng dậy nếu họ đồng ý rằng "nhiệm vụ đầu tiên của chính phủ Mỹ là bảo vệ công dân Mỹ, chứ không phải người nhập cư bất hợp pháp", cũng như kêu gọi khôi phục ngân sách cho Bộ An ninh Nội địa. Các nghị sĩ Cộng hòa đứng dậy, trong khi nhiều nhà lập pháp Dân chủ không làm theo. "Các vị nên thấy xấu hổ khi không đứng lên", ông Trump nói.

"Các ông đã giết hại người Mỹ", nghị sĩ Dân chủ Ilhan Omar đáp trả.

Các nghị sĩ đứng dậy vỗ tay khi ông Trump phát biểu Các nghị sĩ đứng dậy vỗ tay khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 24/2. Video: White House

Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi quốc hội thông qua Dự luật Bảo vệ Tư cách Cử tri Mỹ (SAVE). Dự luật này sẽ yêu cầu tất cả người Mỹ phải xuất trình bằng chứng quốc tịch Mỹ khi đăng ký bỏ phiếu. "Vì sao lại có người không muốn xem căn cước của cử tri? Chỉ có một lý do duy nhất, vì họ muốn gian lận", ông Trump nói.

Ông Trump hứa "sẽ luôn bảo vệ chương trình Medicaid", sau khi cắt giảm hơn 900 tỷ USD hỗ trợ liên bang năm 2025.

Đề cập một trong những vấn đề nóng bỏng nhất hiện nay là căng thẳng với Iran, ông Trump tuyên bố nước này đang tìm cách phát triển tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Mỹ, vốn là công nghệ vũ khí tầm xa mà chỉ một số ít quốc gia sở hữu. "Họ đã phát triển tên lửa có thể đe dọa châu Âu và căn cứ của chúng ta ở nước ngoài. Họ đang nỗ lực chế tạo những tên lửa có thể vươn tới Mỹ", ông nói.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh mong muốn giải quyết căng thẳng với Iran thông qua con đường ngoại giao, đồng thời vạch ra lằn ranh đỏ rằng Tehran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Trump ca ngợi những nỗ lực của chính quyền Mỹ nhằm đưa toàn bộ con tin bị giam tại Dải Gaza trở về. "Theo thỏa thuận ngừng bắn mà tôi đã đàm phán, từng con tin, cả còn sống lẫn đã thiệt mạng, đều đã được đưa về nhà. Mọi người có tin được không? Không ai nghĩ việc đó là khả thi", ông nói.

Các nghị sĩ Dân chủ đứng dậy vỗ tay sau phát biểu của ông Trump, trong đó có các thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, John Ossoff và Chris Coons.

Các nghị sĩ Mỹ đứng dậy vỗ tay khi ông Trump đọc Thông điệp Liên bang hôm 24/2. Ảnh: AP

Bài phát biểu Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump kéo dài 108 phút, lâu nhất kể từ khi các buổi đọc Thông điệp Liên bang được phát sóng ở Mỹ năm 1964 và vượt kỷ lục 1 tiếng 28 phút 49 giây do cựu tổng thống Bill Clinton thiết lập năm 2000.

Bài phát biểu của ông Trump trước quốc hội Mỹ hồi năm ngoái cũng kéo dài 1 tiếng 29 phút 32 giây, lập kỷ lục về thời lượng về bài phát biểu thường niên trước quốc hội.