Ông Trump ra lệnh 'hủy diệt tàu Iran rải thủy lôi' ở Hormuz

Tổng thống Trump lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ tàu Iran rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, khẳng định Washingon đang kiểm soát khu vực.

"Tôi đã lệnh cho hải quân Mỹ bắn hạ và hủy diệt mọi tàu thuyền Iran đang rải thủy lôi ở eo biển Hormuz, dù chúng nhỏ đến thế nào. Không được phép do dự", Tổng thống Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm nay, thêm rằng toàn bộ 159 tàu hải quân của Iran "đã nằm dưới đáy biển".

Tổng thống Trump cũng khẳng định tàu quét mìn của Mỹ đang thực hiện nhiệm vụ rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz. "Tôi ra lệnh duy trì hoạt động đó, nhưng cần tăng cường gấp ba lần!", ông cho hay.

Tổng thống Trump phát biểu tại một sự kiện ở thành phố Phoenix, bang Arizona, hôm 16/4. Ảnh: AP

Trong một bài đăng khác trên mạng xã hội, ông Trump tuyên bố Mỹ "đã kiểm soát hoàn toàn" eo biển Hormuz. "Không tàu nào có thể ra vào nếu không được hải quân Mỹ chấp thuận. Eo biển sẽ bị 'khóa chặt' cho đến khi Iran có thể thực hiện một thỏa thuận", Tổng thống Mỹ viết.

Giới chức Iran chưa bình luận về thông tin.

Ông Trump tháng trước từng tuyên bố rằng quân đội Mỹ sẽ tấn công tất cả tàu rải thủy lôi ở eo biển Hormuz. Vấn đề này đã trở thành tâm điểm chú ý khi Tổng thống Mỹ tìm cách thiết lập lại lưu thông hàng hải qua khu vực, giữa lúc áp lực đối với kinh tế toàn cầu ngày càng gia tăng vì tình trạng đóng cửa eo biển Hormuz.

Theo các nguồn tin tình báo Mỹ, Iran bắt đầu rải thủy lôi tại eo biển Hormuz từ đầu tháng 3. Tổng thống Trump khi đó cảnh báo nếu Iran không gỡ bỏ thủy lôi, họ sẽ phải đối mặt những hậu quả "ở mức độ chưa từng thấy".

Quân đội Iran cuối tháng 3 tuyên bố "không cần" rải thủy lôi ở vùng Vịnh để khẳng định sức mạnh, nhưng sẽ sử dụng "mọi phương tiện có thể để đảm bảo an ninh khi cần thiết".

Vị trí eo biển Hormuz. Đồ họa: Guardian

Bên cạnh những rủi ro đối với tàu thương mại hoạt động trong khu vực, thủy lôi tại eo biển Hormuz có thể làm trì hoãn nỗ lực mở lại tuyến hàng hải quan trọng này.

Theo CNN, giới chức Bộ Quốc phòng Mỹ tuần qua báo cáo với các nghị sĩ quốc hội rằng phải mất tới 6 tháng để dọn sạch hoàn toàn thủy lôi tại eo biển Hormuz sau khi xung đột với Iran kết thúc. Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc ngày 22/4 cho rằng eo biển Hormuz phải đóng cửa trong 6 tháng là điều "không thể chấp nhận được".

Đô đốc Bradley Cooper, chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm, đơn vị đặc trách hoạt động của quân đội Mỹ tại Trung Đông, tuần trước cho biết họ "hoàn toàn đủ khả năng" rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz, thêm rằng Washington đã và đang thực hiện các chiến dịch dọn dẹp.

Vũ Hoàng (Theo CNN, AFP, Reuters)