Ông Trump: Phần lớn ứng viên lãnh tụ Iran đã chết

Căn cứ đồn trú của Mỹ tại Qatar trúng tên lửa

Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này đã bị hai tên lửa nhắm mục tiêu, trong đó một quả bị lực lượng phòng không đánh chặn. Quả còn lại đánh trúng sân bay quân sự Al Udeid, căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, không gây ra thương vong.

Sau khi bị Washington - Tel Aviv tập kích, Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel và hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Trước vụ tập kích mới nhất, căn cứ quân sự Al Udeid cũng từng bị tên lửa Iran đánh trúng.

Khoảnh khắc 'tổ hợp Patriot bắn trượt tên lửa đạn đạo Iran' Khoảnh khắc được cho là tổ hợp Patriot tại Al Udeid liên tiếp bắn trượt tên lửa đạn đạo Iran hôm 28/2. Video: Al Arabiya