Ông Trump: Phần lớn ứng viên lãnh tụ Iran đã chết

Căn cứ đồn trú của Mỹ tại Qatar trúng tên lửa
Bộ Quốc phòng Qatar cho biết nước này đã bị hai tên lửa nhắm mục tiêu, trong đó một quả bị lực lượng phòng không đánh chặn. Quả còn lại đánh trúng sân bay quân sự Al Udeid, căn cứ đồn trú lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, không gây ra thương vong.
Sau khi bị Washington - Tel Aviv tập kích, Iran đã mở chiến dịch đáp trả nhằm vào lãnh thổ Israel và hàng loạt căn cứ có lực lượng Mỹ tại nhiều nước Trung Đông. Trước vụ tập kích mới nhất, căn cứ quân sự Al Udeid cũng từng bị tên lửa Iran đánh trúng.
Pháp điều tàu sân bay đến Địa Trung Hải
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo đã ra lệnh triển khai tàu sân bay Charles de Gaulle đến Địa Trung Hải, nhằm phản ứng trước tình trạng xung đột lan rộng ở Trung Đông. Theo đó, chiến hạm trên sẽ ngừng làm nhiệm vụ ở Bắc Đại Tây Dương để hướng đến đông Địa Trung Hải. Tàu sân bay Pháp tuần trước đã ghé qua cảng Malmo ở Thụy Điển.
Israel tuyên bố tấn công cơ sở hạt nhân bí mật tại Iran
Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo đã tập kích một cơ sở hạt nhân ngầm tại Iran, thêm rằng các nhà khoa học nước này đang bí mật phát triển một thành phần quan trọng của vũ khí hạt nhân tại đây.
"Tình báo IDF đã tiếp tục theo dõi hoạt động của các nhà khoa học và phát hiện ra vị trí mới của họ tại địa điểm này, tạo điều kiện để tiến hành cuộc tập kích chính xác", lực lượng này cho biết, đồng thời đăng bản đồ cho thấy cơ sở trên nằm ở ngoại ô phía đông Tehran.
Mỹ có thể hộ tống tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz
Tổng thống Trump cho biết hải quân Mỹ sẽ hộ tống tàu chở dầu đi qua Eo biển Hormuz nếu cần thiết. Ông cũng chỉ đạo Tập đoàn Tài chính Phát triển Quốc tế Mỹ cung cấp bảo hiểm rủi ro chính trị và bảo lãnh tài chính cho hoạt động thương mại hàng hải ở Vùng Vịnh.
"Bất kể thế nào, Mỹ sẽ đảm bảo dòng chảy năng lượng tự do cho thế giới", ông viết trên trang cá nhân.
Hormuz, với điểm hẹp nhất rộng gần 34 km và giáp miền nam Iran, là một yết hầu quan trọng trong giao thương dầu mỏ toàn cầu. Ước tính khoảng 20% lượng dầu thô và khí hóa lỏng của thế giới được vận chuyển từ các cường quốc dầu mỏ ở Vùng Vịnh qua eo biển này để xuất khẩu tới toàn thế giới.
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 2/3 thông báo đóng cửa Eo biển Hormuz, đe dọa "đốt cháy" những tàu cố gắng đi qua.
Ông Trump nói phần lớn ứng viên lãnh đạo Iran đã thiệt mạng
Trong cuộc gặp với Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm 3/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết hai đợt tấn công của nước này và Israel đã hạ sát những người ông cho là ứng viên để trở thành lãnh đạo mới tại Iran. Ông Trump thêm rằng đã có một cuộc tập kích mới nhằm vào cuộc họp để bầu giới lãnh đạo ở quốc gia này.
"Phần lớn những người chúng tôi nghĩ tới đều đã chết", Tổng thống Mỹ nói. "Đã có một nhóm khác, nhưng theo báo cáo thì họ có thể cũng đã thiệt mạng".
Lãnh đạo Mỹ khẳng định phần lớn năng lực quân sự của Iran đã bị vô hiệu hóa. Nước này hiện "không còn không quân, hải quân cũng như khả năng phát hiện mục tiêu trên bầu trời", theo ông.
