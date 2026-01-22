Ông Trump nói Tổng thống Putin 'đồng ý tham gia Hội đồng Hòa bình'

Tổng thống Trump nói ông Putin đã chấp nhận lời mời gia nhập Hội đồng Hòa bình, trong khi Arab Saudi và 8 nước khác cũng thông báo tham gia.

"Ông ấy đã được mời và đã chấp nhận. Nhiều người đã đồng ý tham gia", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói với phóng viên tại Davos, Thụy Sĩ ngày 21/1, đề cập tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, tại Moskva, Tổng thống Putin nói trong cuộc họp nội các được truyền hình trực tiếp rằng ông đã yêu cầu Bộ Ngoại giao Nga nghiên cứu lời mời.

"Bộ Ngoại giao Nga được giao nhiệm vụ nghiên cứu các tài liệu đã được gửi cho chúng tôi và tham vấn việc này với các đối tác chiến lược", ông Putin nói. "Sau đó, chúng tôi mới đưa ra câu trả lời".

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp nội các ở Moskva ngày 21/1. Ảnh: AP

Để có được một ghế thường trực trong Hội đồng Hòa bình, các quốc gia được yêu cầu nộp khoản phí 1 tỷ USD. Ông Putin nói rằng Moskva có thể trả số tiền này "từ các tài sản của Nga bị đóng băng dưới thời chính quyền Mỹ trước đây". Ông cho hay các tài sản này cũng có thể được sử dụng để "tái thiết các vùng lãnh thổ bị tàn phá hậu xung đột, sau khi ký kết thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ukraine".

Hội đồng Hòa bình theo kế hoạch ban đầu của ông Trump là một nhóm nhỏ các lãnh đạo thế giới có trách nhiệm giám sát kế hoạch hòa bình tại Gaza. Tuy nhiên, quy mô của cơ quan này đã mở rộng, khi ông gửi lời mời tới khoảng 60 quốc gia và ám chỉ rằng hội đồng sẽ sớm đứng ra hòa giải các xung đột toàn cầu, giống như một "Hội đồng Bảo an LHQ thu nhỏ".

Arab Saudi cùng 7 quốc gia Hồi giáo, gồm Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ, Ai Cập, Jordan, Indonesia, Pakistan và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), ngày 21/1 ra tuyên bố chung về việc tham gia Hội đồng Hòa bình, nói rằng họ ủng hộ "những nỗ lực hòa bình" của ông Trump trong cuộc xung đột Gaza. Bộ Ngoại giao Kuwait sau đó đăng bài trên X nói rằng nước này cũng chấp nhận lời mời của Mỹ.

Pháp, Na Uy và Thụy Điển từ chối lời mời tham gia hội đồng, trong khi Thủ tướng Slovenia Robert Golob cho biết "chưa đến lúc chấp nhận".

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố họ đã chấp nhận lời mời. Tuy nhiên, ông Netanyahu phản đối việc Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan và nhà ngoại giao Qatar Ali Al-Thawadi tham gia Hội đồng Điều hành Gaza, ủy ban thứ cấp thuộc Hội đồng Hòa bình.

Thanh Tâm (Theo AFP, AP)