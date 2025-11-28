Ông Trump nói có thể bỏ thuế thu nhập trong vài năm tới

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết chính phủ có thể cắt giảm hoàn toàn thuế thu nhập trong vài năm tới, nhờ nguồn thu từ thuế nhập khẩu.

Thông tin này được ông Trump nói với các quân nhân Mỹ trong một cuộc gọi video hôm 27/11. Trước đó, ông đề cập đến chính sách thuế nhập khẩu, ám chỉ nguồn thu mới này có thể bù đắp cho việc cắt giảm thuế thu nhập.

"Số tiền chúng ta sẽ thu về rất lớn. Tôi nghĩ rằng có thể giảm và bỏ hoàn toàn thuế thu nhập trong vài năm tới", ông nói.

Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Mỹ liên hệ thuế nhập khẩu với giảm thuế thu nhập cá nhân. Đầu năm nay, ông cho biết khi thuế nhập khẩu có hiệu lực, nhiều người dân, đặc biệt nhóm kiếm được dưới 200.000 USD một năm, có thể được giảm đáng kể, thậm chí miễn thuế thu nhập.

Tổng thống Donald Trump phát biểu tại Washington hôm 17/11. Ảnh: AP

Sau khi quay lại Nhà Trắng, ông Trump đã áp thêm hàng loạt thuế nhập khẩu lên các sản phẩm và đối tác thương mại. Mức thuế dao động 10-50%, tùy vào xuất xứ hàng hóa. Ông khẳng định thuế này sẽ làm tăng ngân sách quốc gia, thúc đẩy người tiêu dùng tăng mua hàng Mỹ.

Gần đây, ông còn đưa ra ý tưởng trả "tiền hoàn thuế nhập khẩu" cho người dân. Theo đó, trừ nhóm thu nhập cao, mỗi người Mỹ sẽ được nhận ít nhất 2.000 USD.

Tổng thống Trump khẳng định số tiền thu được từ thuế nhập khẩu có thể giúp giảm khối nợ công và thu hút đầu tư, kéo theo nhiều nhà máy mới được mở ra trên khắp nước Mỹ. Khối nợ của nước này hiện lên tới 37.000 tỷ USD.

Trong một cuộc họp nội các tại Nhà Trắng hồi tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent ước tính nước này có thể thu về 500 tỷ USD từ thuế nhập khẩu năm nay. Riêng tháng 10, con số này là 34,2 tỷ USD.

Dù vậy, đầu tháng này, Tòa án Tối cao Mỹ đã có buổi nghe tranh luận đầu tiên về vụ kiện liên quan đến thuế nhập khẩu của Tổng thống Trump. Trong đó, một số thẩm phán ngờ vực về tính pháp lý của chính sách này. Điều này làm dấy lên lo ngại chính phủ Mỹ có thể phải hoàn trả thuế nhập khẩu nếu nhận phán quyết bất lợi. Bloomberg cho biết số tiền hoàn cho các doanh nghiệp có thể lên hơn 100 tỷ USD.

Hà Thu (theo Reuters, Financial Express)