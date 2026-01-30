Ông Trump: Nga đồng ý ngừng không kích Ukraine trong đợt giá rét khắc nghiệt

Ông Trump cho biết Tổng thống Putin đã đồng ý với đề nghị của ông về việc ngừng không kích Kiev và các thành phố khác của Ukraine trong một tuần do thời tiết giá rét cực đoan.

"Vì thời tiết vô cùng lạnh giá nên tôi đã đích thân đề nghị Tổng thống Nga Vladimir Putin ngừng không kích vào Kiev và các thành phố, thị trấn trong một tuần này. Ông Putin đã đồng ý. Tôi phải nói với mọi người rằng đó là chuyện tốt", Tổng thống Mỹ Donald Trump nói trong cuộc họp nội các tại Nhà Trắng ngày 29/1.

"Họ cũng đang trải qua đợt lạnh kỷ lục, một hình thái thời tiết cực đoan. Người dân Ukraine chưa bao giờ trải qua đợt lạnh giá như vậy", ông Trump nói thêm, so sánh với đợt giá rét đang diễn ra ở thủ đô Washington.

Tổng thống Mỹ bày tỏ tin tưởng người đồng cấp Nga sẽ tôn trọng cam kết. "Mọi người cứ nói 'đừng lãng phí lời kêu gọi, ngài sẽ chẳng đạt được điều đó đâu'. Nhưng quả thực ông ấy đã đồng ý. Chúng tôi rất vui vì Nga chấp thuận, bởi trên hết, người Ukraine chẳng muốn tên lửa nhắm đến thành phố, thị trấn của họ", ông Trump nhấn mạnh. Ông không nói rõ đã trao đổi với lãnh đạo Nga vào thời điểm nào.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp nội các ở Nhà Trắng ngày 29/1. Ảnh: AP

Điện Kremlin hiện chưa xác nhận thông tin này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảm ơn ông Trump, nói rằng ông đang trông chờ vào Mỹ để đảm bảo Nga ngừng các cuộc tấn công. "Chúng tôi hy vọng Mỹ có thể biến điều này thành hiện thực", ông Zelensky nói.

Các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đã làm gián đoạn nguồn cung cấp điện, nước và sưởi ấm giữa mùa đông giá rét, nguy cơ đẩy quốc gia này lâm vào khủng hoảng. Cơ quan khí tượng Ukraine hôm 29/1 dự báo nhiệt độ sẽ giảm mạnh xuống -30 độ C trong những ngày tới, giữa lúc chính quyền đang chạy đua để khôi phục các nguồn cung.

Theo ông Zelensky, việc tạm ngừng giao tranh đã được thảo luận trong các cuộc đàm phán tại Abu Dhabi giữa Ukraine, Nga và Mỹ cuối tuần trước. Vòng đàm phán ba bên thứ hai tại Abu Dhabi dự kiến bắt đầu vào 1/2, khi ông Trump đang nỗ lực thúc đẩy kế hoạch chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài gần 4 năm.

Những ngày gần đây, ông Trump nhiều lần bày tỏ tin tưởng có thể đạt được lệnh ngừng bắn. Tại cuộc họp nội các ngày 29/1, ông Trump khẳng định đã có "nhiều tiến triển" trong đàm phán.

Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, người tham dự cuộc đàm phán ở Abu Dhabi, cho biết "nhiều điều tốt đẹp diễn ra" giữa Nga và Ukraine trong các cuộc đàm phán. Theo ông, các bên đang "thảo luận về thỏa thuận đất đai", theo đó Ukraine có thể đồng ý nhượng bộ lãnh thổ mà nước này kiểm soát ở miền đông, trong khi thỏa thuận về các đảm bảo an ninh của Mỹ dành cho Ukraine "về cơ bản đã hoàn tất".

Huyền Lê (Theo AFP)