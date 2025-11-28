Ông Trump: 'Mỹ ngừng tiếp nhận người nhập cư từ các nước thế giới thứ ba'

Tổng thống Trump tuyên bố nước này dừng "vĩnh viễn" việc tiếp nhận người nhập cư từ các nước thuộc "thế giới thứ ba", sau vụ vệ binh bị bắn.

"Tôi sẽ ngừng vĩnh viễn việc cho phép người nhập cư từ tất cả quốc gia thuộc thế giới thứ ba, nhằm giúp hệ thống của Mỹ khôi phục hoàn toàn", Tổng thống Donald Trump viết trong bài đăng dài trên mạng xã hội vào đêm 27/11, ngay sau Lễ Tạ ơn.

"Thế giới thứ ba" là thuật ngữ được ông Trump dùng để chỉ các nước đang phát triển, nơi hầu hết người dân có mức sống thấp, nghèo khó.

Ông cũng đe dọa sẽ đảo ngược "hàng triệu" đơn xin nhập cảnh đã được cấp dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden và sẽ "trục xuất bất kỳ ai không phải là tài sản ròng của nước Mỹ hay không thể yêu nước Mỹ".

Tổng thống Donald Trump trên Không lực Một ngày 25/11. Ảnh: AP

Tổng thống Trump cho biết thêm ông sẽ chấm dứt tất cả phúc lợi và trợ cấp liên bang cho những người "không phải là công dân Mỹ", cũng như trục xuất bất kỳ công dân nước ngoài nào bị coi là mối đe dọa an ninh hoặc "không phù hợp với văn minh phương Tây".

Thông báo của ông Trump đánh dấu sự leo thang mới trong chính sách chống người nhập cư của ông. Ông khẳng định sẽ thực hiện các biện pháp giảm đáng kể số lượng "người nhập cư bất hợp pháp và gây rối".

"Chỉ có đảo ngược dòng chảy di cư mới có thể khắc phục hoàn toàn tình trạng này", Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, chính quyền Trump thông báo đình chỉ tiếp nhận người nhập cư từ Afghanistan vô thời hạn sau vụ hai lính Vệ binh Quốc gia bị một công dân nước này bắn ở thủ đô Washington, trong đó một người đã thiệt mạng.

Tổng thống Mỹ cũng lệnh cho các cơ quan xem xét lại những trường hợp công dân Afghanistan nhập cảnh từ sau khi Washington rút quân khỏi quốc gia Nam Á hồi năm 2021.

Ngọc Ánh (Theo AFP)