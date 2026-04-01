Ông Trump: Mỹ có thể kết thúc chiến dịch tấn công Iran trong 2-3 tuần

Tổng thống Trump nói xung đột với Iran sẽ kết thúc "rất sớm", có thể trong vài tuần, còn Tehran tuyên bố sẵn sàng ngừng bắn nếu không bị tấn công.

Khi được hỏi về tác động của giá nhiên liệu cao sau khi xung đột tại Trung Đông bùng phát, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 31/3 cho biết "tất cả những gì tôi phải làm là rời Iran".

"Chúng tôi sẽ làm điều đó rất sớm", ông nói, thêm rằng giá dầu sau đó sẽ lao dốc. "Chúng tôi đang hoàn thành công việc, tôi nghĩ là trong vòng hai tuần tới, có thể là thêm vài ngày nữa".

Tổng thống Trump cũng cho rằng xung đột tại Trung Đông có thể chấm dứt dù Mỹ và Iran không đạt được thỏa thuận.

"Không, họ không cần phải đạt thỏa thuận với tôi", ông nói. "Khi nào chúng tôi cảm thấy rằng họ đã bị đẩy lùi về thời kỳ đồ đá đủ lâu và không thể chế tạo vũ khí hạt nhân, chúng tôi sẽ rời đi".

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 31/3. Ảnh: AP

Đây là tuyên bố rõ ràng nhất từ trước đến nay của ông Trump về ý định sớm kết thúc chiến dịch đã kéo dài hơn một tháng qua ở Trung Đông. Xung đột này đã làm thay đổi trật tự khu vực, gây gián đoạn dòng chảy năng lượng toàn cầu và khiến nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump rẽ sang hướng khác.

Trong cuộc họp báo ngày 31/3, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth không loại trừ khả năng triển khai lực lượng trên bộ đến Iran. Ông nhấn mạnh những ngày tới sẽ "mang tính quyết định" với xung đột tại Trung Đông. "Iran biết vậy và hầu như không thể làm gì về mặt quân sự", ông Hegseth cho hay.

Ông Hegseth phát biểu tại Washington hôm 31/3. Ảnh: AP

Trong khi đó, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày tuyên bố nước này sẽ ngừng bắn nếu biết rằng sẽ không bị tấn công một lần nữa.

"Chúng tôi chưa bao giờ muốn có căng thẳng hay chiến tranh ở bất kỳ giai đoạn nào, đồng thời có đủ quyết tâm để chấm dứt cuộc chiến này nếu các điều kiện cần thiết được đáp ứng, đặc biệt là các đảm bảo cần thiết để ngăn hành động gây hấn tái diễn", ông nói.

Sau khi bị Mỹ - Israel tấn công hôm 28/2, Iran đã phát động chiến dịch trả đũa bằng cách nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạ tầng năng lượng ở Trung Đông bằng tên lửa, máy bay không người lái.

Tehran cũng phong tỏa gần như hoàn toàn eo biển Hormuz, nơi có khoảng 20% lượng dầu thô của thế giới đi qua. Iran cho biết "tàu không thù địch" có thể di chuyển qua eo biển này nếu phối hợp với Tehran và tuân thủ các quy định an ninh đã được công bố.

Phạm Giang (Theo AFP, Reuters, CNN)