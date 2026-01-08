Ông Trump muốn cấm doanh nghiệp mua gom nhà để cho thuê

Ông Trump cho biết đang xúc tiến việc cấm các công ty Phố Wall mua nhà ở để cho thuê, nhằm kéo giảm giá bất động sản.

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 7/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sẽ ngay lập tức triển khai các bước để cấm doanh nghiệp Phố Wall mua gom nhà ở để cho thuê lại, đồng thời kêu gọi Quốc hội luật hóa quy định này.

"Con người sống trong những ngôi nhà, chứ không phải các tập đoàn", ông nói. Quan điểm này của tổng thống tương đồng với đảng Dân chủ, cho rằng việc doanh nghiệp mua nhà hàng loạt góp phần đẩy giá tăng cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ở Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AP

Các công ty Phố Wall như Blackstone, American Homes 4 Rent và Progress Residential đã mua hàng chục nghìn căn nhà ở riêng lẻ kể từ sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, khi làn sóng tịch biên lan rộng.

Theo nghiên cứu năm 2024 của Văn phòng Trách nhiệm Giải trình Chính phủ (GAO), đến tháng 6/2022, các nhà đầu tư tổ chức sở hữu khoảng 450.000 căn nhà, tương đương khoảng 3% tổng số nhà ở riêng lẻ cho thuê toàn quốc.

Ngoài ra, người chỉ trích còn cho rằng các công ty Phố Wall cũng là những chủ nhà thiếu trách nhiệm. Họ cắt giảm chi phí bảo trì để làm hài lòng nhà đầu tư và từng trục xuất người thuê nhà sai trái trong đại dịch.

Jeff Holzmann, Giám đốc công ty đầu tư bất động sản RREAF Holdings tại Dallas, cho biết trải nghiệm của cư dân đang bị ảnh hưởng tiêu cực. "Thay vì gọi cho chủ nhà để trao đổi về vấn đề, bạn phải gọi cho một trung tâm chăm sóc khách hàng vòng vo, không giải quyết được gì", ông mô tả.

Các doanh nghiệp Phố Wall bác bỏ cáo buộc các khoản đầu tư của họ góp phần tăng giá nhà. Trong báo cáo công bố tháng 1/2025, Blackstone cho rằng tình trạng thiếu hụt nguồn cung mới là nguyên nhân chính khiến giá nhà leo thang.

Theo người phát ngôn Blackstone, sở hữu nhà cho thuê chỉ chiếm một phần nhỏ trong hoạt động kinh doanh và công ty đã bán ròng nhà ở trong thập kỷ qua. "Chúng tôi tin rằng danh mục đầu tư hiện tại của mình đang ở vị thế tốt và được vận hành theo những tiêu chuẩn cao nhất cho cư dân" người này nói.

Nghiên cứu của GAO kết luận tác động của việc các tổ chức mua gom nhà đối với cơ hội sở hữu nhà ở của người dân Mỹ là chưa rõ ràng, một phần do dữ liệu còn hạn chế. Hiện không rõ ông Trump sẽ dựa vào thẩm quyền nào để áp đặt lệnh cấm.

Kể từ chiến thắng nhiệm kỳ đầu của ông Trump đến nay, giá nhà tại Mỹ đã tăng 75%. Tuy nhiên, đà tăng đã chậm lại đáng kể năm qua. Tính đến tháng 11/2025, lạm phát chi phí nhà ở - từng vọt lên mức 8,2% sau đại dịch - đã hạ xuống còn 3%, mức thấp nhất trong hơn 4 năm, theo Bộ Lao động Mỹ.

Anh Kỳ (Reuters)