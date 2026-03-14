Ông Trump: Mục tiêu của Mỹ và Israel ở Iran có thể hơi khác

Tổng thống Trump cho biết các mục tiêu của Mỹ và Israel trong chiến dịch Iran "có thể hơi khác nhau", khi xung đột đã bước sang tuần thứ ba.

"Tôi nghĩ họ có thể khác chúng ta một chút, tôi cho là như vậy, vì họ là quốc gia khác với chúng ta. Tuy nhiên, Israel sẽ nói với mọi người rằng chưa từng có cường quốc nào sánh được với Mỹ", Tổng thống Donald Trump nói với các phóng viên trước khi lên chuyên cơ Không lực Một ngày 13/3, đề cập về mục tiêu của Washington và Tel Aviv trong chiến dịch tấn công Iran.

Khi được hỏi liệu ông có nói chuyện với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hàng ngày hay không, Tổng thống Trump đáp rằng "tôi nói chuyện với ông ấy rất nhiều".

Tổng thống Donald Trump tại Hebron, Kentucky, ngày 11/3. Ảnh: AP

Ông Trump bày tỏ tin tưởng hải quân Mỹ sẽ sớm hộ tống các tàu dầu đi qua Eo biển Hormuz, dù không nêu thời điểm cụ thể. Về câu hỏi xung đột Trung Đông sẽ kéo dài bao lâu, Tổng thống Mỹ nói cuộc chiến "sẽ kéo dài tới chừng nào cần thiết".

"Họ đã bị tàn phá nặng nề. Đất nước họ đang trong tình trạng tồi tệ", ông Trump nói về Iran.

Những phát biểu của Tổng thống Trump về khả năng sớm chấm dứt xung đột với Iran đang làm bật lên vấn đề mới, đó là Mỹ và Israel không thật sự thống nhất về thời điểm cũng như điều kiện kết thúc chiến sự. Những khác biệt trong cách tiếp cận giữa Mỹ và Israel với chiến sự cũng đang dần lộ rõ.

Theo các nguồn tin, Mỹ đã thông báo với Israel hôm 9/3 rằng chính quyền Trump "không hài lòng" với những cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng Iran, đồng thời yêu cầu Tel Aviv không tái diễn nếu chưa được Washington chấp thuận.

Trang Axios trước đó cũng đưa tin Mỹ đã yêu cầu Israel dừng không kích hạ tầng năng lượng Iran. Chỉ vài tiếng sau khi Tổng thống Trump nói với phóng viên rằng chiến dịch quân sự "về cơ bản đã hoàn tất", Thủ tướng Netanyahu lại một lần nữa khẳng định "mục tiêu tối thượng" của Israel trong cuộc chiến là thay đổi chính quyền ở Iran.

Ngọc Ánh (Theo AFP, CNN, Reuters)