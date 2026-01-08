Ông Trump mời Tổng thống Colombia tới Nhà Trắng giữa căng thẳng

Tổng thống Trump điện đàm với người đồng cấp Gustavo Petro giữa lúc hai bên còn căng thẳng, mời lãnh đạo Colombia đến Nhà Trắng trong tương lai gần.

"Tôi vinh dự được nói chuyện với Tổng thống Colombia Gustavo Petro khi ông ấy gọi điện để giải thích về tình hình ma túy và những bất đồng giữa hai bên. Tôi đánh giá cao cuộc gọi và thái độ của ông Petro, mong sớm gặp ông ấy trong tương lai", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội hôm 7/1.

Ông Trump cũng thông báo sẽ gặp Tổng thống Petro tại Nhà Trắng, cho biết Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và quyền Ngoại trưởng Colombia Rosa Yolanda Villavicencio đang sắp xếp hoạt động này, song không nêu chi tiết hay công bố thời gian.

Tổng thống Trump trong cuộc họp báo tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida ngày 3/1. Ảnh: AP

"Chúng tôi đã lần đầu điện đàm kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống. Tôi đề nghị hai nước nối lại đối thoại", Tổng thống Petro nói với những người ủng hộ tại thủ đô Bogota.

Tổng thống Trump ngày 4/1 cho rằng một chiến dịch quân sự của Mỹ nhằm vào Colombia "nghe có vẻ hay". Ông cũng chỉ trích người đồng cấp Petro, cáo buộc Tổng thống Colombia "đang có những hành động đáng lo ngại, thích sản xuất cocaine và bán đến Mỹ".

Tổng thống Petro sau đó đáp trả rằng "ông Trump, hãy ngừng vu khống tôi", chỉ trích gay gắt chiến dịch đột kích và bắt giữ vợ chồng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro do Mỹ tiến hành, cho rằng hoạt động này không có cơ sở pháp lý.

Colombia và Mỹ là đồng minh quân sự, kinh tế quan trọng trong khu vực, song quan hệ giữa hai nước gần đây trở nên căng thẳng. Kể từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai vào năm ngoái, ông Trump thường xuyên tranh cãi với ông Petro về các vấn đề như thuế quan, chính sách di cư.

Mỹ tháng 10/2025 áp lệnh trừng phạt Tổng thống Petro, cho rằng ông tạo điều kiện cho băng đảng ma túy mở rộng hoạt động ở Colombia. Ông Petro bác bỏ cáo buộc, đồng thời lên án các cuộc tập kích nhằm vào phương tiện nghi chở ma túy trên biển Caribe và Thái Bình Dương mà quân đội Mỹ thực hiện.

Nguyễn Tiến (Theo CNN, AFP, Reuters)