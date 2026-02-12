Ông Trump loại hai thống đốc Dân chủ khỏi cuộc họp thường niên tại Nhà Trắng

Ông Trump loại hai thống đốc đảng Dân chủ ở các bang Maryland và Colorado khỏi cuộc họp lãnh đạo bang thường niên tại Nhà Trắng vì cho rằng họ "làm việc tệ".

Hiệp hội Thống đốc Quốc gia Mỹ (NGA) lên kế hoạch tổ chức cuộc họp thường niên gồm lãnh đạo 50 bang, cả thành viên đảng Dân chủ và Cộng hòa, tại Nhà Trắng vào ngày 20/2.

Đây là sự kiện truyền thống đã diễn ra nhiều thập kỷ, trong đó Tổng thống sẽ đón tiếp các thống đốc tại Nhà Trắng để tham dự cuộc họp với các bộ trưởng và quan chức khác, đồng thời tổ chức tiệc tối trang trọng dành cho các thống đốc và bạn đời của họ.

NGA cuối tuần trước thông báo sẽ hủy cuộc gặp vì Tổng thống Donald Trump không mời các thống đốc đảng Dân chủ tham gia cuộc họp. Sau khi vấp phải phản ứng từ các thống đốc, ông Trump đổi ý. Chủ tịch NGA Kevin Stitt ngày 11/2 gửi email cho biết Tổng thống Trump sẽ mời tất cả lãnh đạo bang tham dự cuộc họp.

"Tổng thống đã nói rõ với tôi rằng đây là sự kiện của NGA và ông mong muốn được đón tiếp quý vị, lắng nghe ý kiến từ các thống đốc trên khắp cả nước", ông Stitt, Thống đốc bang Oklahoma và cũng là người đảng Cộng hòa, cho hay. "Tổng thống Trump nói đây luôn là ý định của ông, và chúng tôi đã giải quyết hiểu lầm trong việc lên lịch".

Nhưng sau email của Chủ tịch NGA, ông Trump đăng bài trên mạng xã hội cho rằng Stitt đã "trình bày sai quan điểm của tôi" về cuộc gặp với các thống đốc. Tổng thống Mỹ thông báo sẽ mời tất cả, trừ Thống đốc bang Maryland Wes Moore và Thống đốc bang Colorado Jared Polis, đều là thành viên đảng Dân chủ.

Thống đốc bang Maryland Wes Moore (trái) và Thống đốc Colorado Jared Polis. Ảnh: AP

Ông cáo buộc ông Moore "thể hiện năng lực tệ hại" trong việc xây lại cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, vốn bị một tàu container đâm sập vào năm 2024. Người đứng đầu Nhà Trắng mô tả ông Moore "ăn nói thô tục", cáo buộc Thống đốc này để Baltimore "tiếp tục trở thành thảm họa về tội phạm".

Lý do ông Trump không mời Thống đốc Polis liên quan việc quan chức này không ký lệnh thả Tina Peters khỏi nhà tù. Bà Peters, cựu thư ký một hạt ở bang Colorado và là đồng minh của ông Trump, đang thụ án 9 năm tù sau khi bị tòa án bang kết án có hành vi can thiệp trái phép vào các máy bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020.

"Thư mời được gửi tới tất cả thống đốc, bao gồm cả đảng Dân chủ, trừ hai người mà tôi cho là không xứng đáng có mặt tại đó. Tôi thậm chí còn mời cả Thống đốc 'luộm thuộm' JB Pritzker của Illinois và Thống đốc 'tệ hại' Gavin Newscum của California tới dự bữa tối, bất chấp họ đang làm việc kém cỏi ra sao. Như thường lệ, Stitt lại hiểu sai", ông Trump cho hay, sử dụng cách gọi giễu cợt Thống đốc Gavin Newsom.

Nhà Trắng cùng hai thống đốc Moore và Polis hiện chưa bình luận về sự việc.

Huyền Lê (Theo Reuters, USA Today)