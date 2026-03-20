Ông Trump liên hệ tính bất ngờ trong cuộc chiến Iran với trận Trân Châu Cảng

Ông Trump tiếp Thủ tướng Nhật, cho hay không báo trước đồng minh về cuộc chiến Iran để đảm bảo bất ngờ, như những gì Nhật đã làm trong trận Trân Châu Cảng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19/3 tiếp Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi tới thăm Nhà Trắng và thảo luận về quan hệ song phương. Tuy nhiên, cuộc gặp báo chí sau đó chủ yếu tập trung vào chiến sự Trung Đông, trong đó một phóng viên Nhật đặt câu hỏi vì sao Mỹ không báo trước cho các đồng minh ở châu Âu và châu Á, trong đó có Tokyo, về quyết định mở chiến dịch tấn công Iran ngày 28/2.

"Chúng tôi ra tay mạnh mẽ, và không báo trước cho bên nào vì muốn giữ yếu tố bất ngờ", ông Trump trả lời. "Còn ai hiểu rõ yếu tố bất ngờ hơn Nhật Bản? Tại sao các vị không báo trước cho chúng tôi về Trân Châu Cảng?"

Lãnh đạo Mỹ đề cập đến vụ Nhật Bản tập kích Trân Châu Cảng và một số căn cứ Mỹ khác trên đảo Oahu, Hawaii hồi tháng 12/1941, sự kiện khiến Mỹ tuyên bố tham gia Thế chiến II. Sau chiến tranh, Mỹ và Nhật Bản ký hiệp ước hòa bình vào tháng 9/1951 và trở thành đồng minh từ đó.

Ông Trump đùa về Trân Châu Cảng khi trả lời câu hỏi liên quan đến xung đột Trung Đông, ngày 19/3. Video: NYP

"Tôi nghĩ các vị tin vào yếu tố bất ngờ còn hơn cả chúng tôi", ông Trump tiếp tục.

Phát biểu của ông Trump khiến một số người trong Phòng Bầu dục bật cười. Căn phòng khi đó có Phó tổng thống JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth cùng các quan chức khác. Bà Takaichi dường như cũng mỉm cười, song chỉ lắng nghe mà không đáp lời ông Trump.

Lãnh đạo Nhà Trắng tiếp tục giải thích vì sao yếu tố bất ngờ quan trọng. "Chúng tôi buộc phải tạo bất ngờ và đã làm được. Nhờ yếu tố đó, chúng tôi có lẽ đã phá hủy được 50% mục tiêu trong hai ngày đầu tiên. Nếu tôi báo cho tất cả mọi người, sẽ chẳng còn gì là bất ngờ nữa".

Cột nước bắn lên khi thiết giáp hạm USS West Virginia trúng ngư lôi trong đợt không kích đảo Ford trong trận Trân Châu Cảng, ngày 7/12/1941. Ảnh: AFP

Thủ tướng Nhật Bản gặp ông Trump trong bối cảnh giá xăng bán lẻ tại Nhật lên mức cao kỷ lục, khi xung đột Trung Đông đảo lộn thị trường năng lượng toàn cầu.

Hai lãnh đạo thảo luận về chi phí năng lượng, thương mại và một số vấn đề khác. Trong phần phát biểu của mình, bà Takaichi nói kinh tế toàn cầu sẽ phải hứng "một cú giáng rất mạnh" từ cuộc xung đột này.

Ông Trump cho biết giá dầu chưa tăng mạnh như ông dự liệu. "Mọi thứ đều đang rất tốt, kinh tế ổn, giá dầu rất thấp, giá xăng cũng đang giảm", Tổng thống Mỹ nói. "Thực ra tôi đã nghĩ các con số sẽ tệ hơn. Mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi".

Mỹ và Israel phối hợp tiến hành chiến dịch tấn công Iran từ ngày 28/2, khiến Tehran cũng như hầu hết các nước trên thế giới bất ngờ. Chiến sự sắp kéo dài sang tuần thứ tư, khiến hơn 2.000 người thiệt mạng và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đức Trung (Theo NBC News, Hill, Mainichi)