Ông Trump lại đổi ý về thỏa thuận trả quần đảo Chagos

Ông Trump nói việc Anh trả quần đảo Chagos cho Mauritius là "điều tốt nhất có thể đạt được", dù từng chỉ trích thỏa thuận này "ngu ngốc".

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5/2 cho biết đã có cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với Thủ tướng Anh Keir Starmer về đảo Diego Garcia, thuộc quần đảo Chagos ở Ấn Độ Dương.

Quần đảo Chagos nằm trong Lãnh thổ Ấn Độ Dương thuộc Anh, gồm khoảng 60 hòn đảo. Đảo lớn nhất Diego Garcia, có diện tích 30 km2, là nơi đặt căn cứ không quân của Anh và Mỹ trong khu vực.

Năm 2025, Anh đã quyết định trao trả quần đảo này cho Mauritius sau nhiều thập kỷ tranh chấp pháp lý, nhưng thuê lại Diego Garcia trong 99 năm để tiếp tục vận hành căn cứ chung. Tổng thống Trump ngày 19/1 chỉ trích động thái trả đảo của Anh là "rất ngu ngốc".

Nhưng ông Trump đã đổi giọng sau cuộc điện đàm với ông Starmer hôm qua. "Tôi hiểu rằng thỏa thuận mà Thủ tướng Starmer đạt được, theo nhiều người, là tốt nhất có thể", ông Trump viết trên Truth Social.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) gặp gỡ Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Scotland, năm 2025. Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ cũng cảnh báo nếu thỏa thuận thuê đổ vỡ hay có bất kỳ mối đe dọa nào đối với lực lượng Mỹ tại căn cứ, ông sẽ "bảo lưu quyền sử dụng biện pháp quân sự" nhằm bảo vệ và tăng cường hiện diện tại Diego Garcia.

"Tôi sẽ không để sự hiện diện của Washington tại một căn cứ quan trọng như vậy bị suy yếu, đe dọa bởi những tuyên bố bịa đặt, hoặc những quan điểm vô lý núp bóng vấn đề môi trường", ông Trump cho biết.

Sau cuộc điện đàm giữa ông Trump và ông Starmer, phát ngôn viên chính phủ Anh cho biết hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của thỏa thuận bảo vệ căn cứ chung tại Diego Garcia và sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm đảm bảo thỏa thuận.

Đây là lần thứ hai ông Trump đổi ý về việc Anh trao trả quần đảo Chagos cho Mauritius. Hồi đầu năm ngoái, ông Trump bày tỏ hoài nghi về kế hoạch trao trả quần đảo, nhưng sau cuộc gặp với Thủ tướng Starmer ở Nhà Trắng vào tháng 2/2025, ông đã bật đèn xanh cho thỏa thuận này.

"Tôi cảm thấy thỏa thuận đó sẽ phát huy hiệu quả rất tốt", Tổng thống Mỹ nói khi đó. "Mỹ sẽ ủng hộ Anh trong vấn đề này".

Vị trí quần đảo Chagos và Mauritius ở Ấn Độ Dương. Đồ họa: DW

Đức Trung (Theo Guardian, BBC, AP)