Ông Trump kiện Bộ Tài chính Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai con trai cùng Trump Organization kiện Sở thuế Mỹ (IRS) và Bộ Tài chính vì lộ thông tin thuế.

Đơn kiện được gia đình ông Trump nộp lên Tòa án bang Miami. Theo tài liệu công bố ngày 29/1, các nguyên đơn bị lộ thông tin mật về thuế và muốn được bồi thường ít nhất 10 tỷ USD. Trong đơn kiện, gia đình ông Trump đề cập IRS và Bộ Tài chính Mỹ đã không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ ngăn chặn việc cựu nhân viên IRS Charles "Chaz" Littlejohn làm rò rỉ các hồ sơ thuế giai đoạn 2019-2020.

Trên CNBC, một người phát ngôn cho nhóm pháp lý của ông Trump cho biết IRS đã để một nhân viên bất hảo, có động cơ chính trị làm rò rỉ thông tin riêng tư và bí mật liên quan đến Tổng thống, gia đình ông và Trump Organization cho The New York Times, ProPublica và các hãng truyền thông cánh tả khác. Những thông tin này sau đó bị phát tán bất hợp pháp tới hàng triệu người.

"Ông Trump muốn buộc những người làm tổn hại đến nước Mỹ và người dân Mỹ phải chịu trách nhiệm", người đại diện nhóm pháp lý nói.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng ngày 17/11/2025. Ảnh: AFP

Đơn kiện được nộp lên 3 ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông đã hủy toàn bộ hợp đồng của bộ này với công ty tư vấn Booz Allen Hamilton. Nhân viên của công ty này - Littlejohn đã đánh cắp và làm rò rỉ các tờ khai thuế mật.

Littlejohn (40 tuổi) đang thụ án tù 5 năm sau khi nhận tội vào tháng 10/2023 với cáo buộc làm lộ thông tin tờ khai thuế. Người này thừa nhận đã làm rò rỉ hồ sơ thuế của ông Trump cho tờ New York Times, đồng thời tiết lộ hồ sơ thuế của các cá nhân giàu có cho trang tin ProPublica.

Đơn kiện của gia đình Tổng thống Trump cho biết trong lời khai năm 2024, Littlejohn thừa nhận đã tiết lộ cho ProPublica "thông tin về ông Trump, gồm toàn bộ doanh nghiệp mà ông từng sở hữu". Các bài viết sau đó của ProPublica cho rằng hồ sơ thuế của ông Trump "có dấu hiệu gian lận" đều là sai sự thật.

Theo đơn kiện, các bị đơn đã làm tổn hại đến danh tiếng và tài chính của nguyên đơn, gây ảnh hưởng về hình ảnh trước công chúng và uy tín kinh doanh của họ. Đồng thời, nó cũng ảnh hưởng tiêu cực đến vị thế của ông Trump cùng các nguyên đơn khác.

Việc một tổng thống đương nhiệm kiện chính quyền của mình là điều gần như chưa từng xảy ra. Mức yêu cầu bồi thường khổng lồ cũng làm dấy lên nhiều câu hỏi về xung đột lợi ích.

Trước đây, ông Trump cũng có những động thái tương tự. Tháng 10/2025, New York Times đưa tin ông Trump từng yêu cầu Bộ Tư pháp Mỹ bồi thường 230 triệu USD liên quan đến các cuộc điều tra trước đây nhằm vào ông. Tuần trước, ông cũng nộp đơn kiện ngân hàng JPMorgan Chase và CEO Jamie Dimon, đòi bồi thường 5 tỷ USD, vì đóng nhiều tài khoản của ông sau vụ bạo loạn tại tòa nhà Quốc hội Mỹ tháng 1/2021.

Hà Thu (theo CNBC, Reuters)