Ông Trump không phản đối tàu chở dầu Nga tới Cuba

Tổng thống Mỹ phát tín hiệu cho thấy sẽ cho phép tàu Nga chở hàng trăm nghìn thùng dầu thô cập cảng Cuba, khi quốc đảo gặp khủng hoảng năng lượng.

"Tôi đã nói với họ rằng nếu một quốc gia nào đó muốn chuyển dầu mỏ tới Cuba ngay lúc này, tôi hoàn toàn không phản đối, dù đó có phải là Nga hay không", Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29/3 phát biểu trước các phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một.

"Việc họ có nhận được một tàu chở dầu hay không cũng chẳng thành vấn đề. Tôi sẽ để số dầu đó được chuyển vào, dù là từ Nga hay bất kỳ nước nào khác, bởi vì người dân Cuba đang cần sưởi ấm, làm mát và mọi nhu cầu thiết yếu khác", ông nói thêm.

Tuyên bố của ông Trump cho thấy Mỹ có thể nới vòng phong tỏa để tàu dầu Nga cập cảng Cuba trong tương lai gần. Đây sẽ là tàu dầu đầu tiên tới được Cuba trong ba tháng qua.

Dữ liệu từ trang theo dõi vận tải biển MarineTraffic cho thấy tàu Anatoly Kolodkin treo cờ Nga đang ở ngay ngoài khơi mũi phía đông Cuba. Con tàu xuất phát từ cảng Primorsk của Nga ngày 9/3, mang theo khoảng 730.000 thùng dầu thô. Nó được tàu hải quân Nga hộ tống qua eo biển Anh, nhưng hai tàu đã tách nhau khi tàu dầu tiến vào Đại Tây Dương, theo Hải quân Hoàng gia Anh.

Lực lượng tuần duyên Mỹ có hai tàu tuần tra trong khu vực có thể chặn tàu chở dầu Nga. Tuy nhiên, NY Times ngày 29/3 dẫn lời một quan chức Mỹ am hiểu tình hình cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã không ra lệnh cho các tàu tuần tra hành động.

Quyết định này được cho là sẽ giúp tránh được cuộc đối đầu tiềm tàng giữa lực lượng hành pháp Mỹ với tàu Nga ngay ngoài khơi bang Florida.

Tàu chở dầu Anatoly Kolodkin của Nga hồi năm 2019. Ảnh: Marine Traffic

Đại sứ quán Nga tại Mexico cho biết Nga bày tỏ tình đoàn kết với Cuba, coi tất cả các hạn chế áp đặt lên quốc đảo này là bất hợp pháp, bao gồm cả lệnh phong tỏa về năng lượng, và sẵn sàng cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết, trong đó có hỗ trợ vật chất.

Theo Marine Traffic, nếu không thay đổi lộ trình, tàu Anatoly Kolodkin có thể sớm dỡ hàng tại cảng Matanzas của Cuba vào 31/3. Lô dầu này có thể giúp quốc đảo 9,6 triệu dân phần nào giải tỏa khó khăn. Con tàu này và chủ sở hữu của nó, công ty vận tải biển thuộc sở hữu nhà nước Nga Sovcomflot, bị chính phủ Mỹ áp lệnh trừng phạt vào năm 2024.

Theo Jorge Pinon, chuyên gia về lĩnh vực năng lượng Cuba tại Đại học Texas, nhu cầu cấp thiết hiện nay ở Cuba là dầu diesel dùng để phát điện. Lô hàng của Nga có thể được chuyển đổi thành 250.000 thùng dầu diesel, đủ để đáp ứng nhu cầu của đất nước trong khoảng 12,5 ngày.

Mỹ từ tháng 1 chặn phần lớn nguồn cung dầu từ Venezuela và Mexico đến Cuba, khiến đảo quốc rơi vào tình trạng thiếu hụt năng lượng nghiêm trọng, dẫn đến cắt điện kéo dài và giá thực phẩm, vận tải tăng cao.

Động thái này của Mỹ vấp phải sự phản đối từ quốc tế. Liên Hợp Quốc cáo buộc Mỹ đang gây ra khủng hoảng nhân đạo tại Cuba.

Huyền Lê (Theo AP, Reuters, AFP)